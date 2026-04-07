Convoca INJUVE a participar en el Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026

-Está dirigida a jóvenes residentes de Tamaulipas que tengan entre 18 y 29 años de edad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 07 de 2026.- El Congreso de Tamaulipas, a través de las Comisiones de Participación Ciudadana y de Niñez, Adolescencia y Juventud, en colaboración con el Instituto de la Juventud (INJUVE), anunció formalmente la apertura de la convocatoria para el Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026.

“La iniciativa tiene como fin primordial fomentar la cultura cívica y el liderazgo juvenil, buscando que en este espacio las juventudes del estado se expresen, analicen y presenten propuestas de política pública que contribuyan al desarrollo integral de la entidad, propuestas que serán tomadas en cuenta por el Poder Legislativo para futuras reformas o leyes”, dijo Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE.

“La convocatoria está dirigida a jóvenes residentes de Tamaulipas que tengan entre 18 y 29 años cumplidos al momento del registro. Es requisito indispensable no desempeñar cargos como servidor público y presentar una propuesta legislativa original e inédita”, informó.

Entre los ejes temáticos destacan: Educación y Tecnología, Salud Mental y Bienestar Juvenil, Empleo y Emprendimiento, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, Derechos Humanos, Prevención de Violencia, Innovación y Transformación Digital, Vivienda, Seguridad Pública y Prevención del Delito, Protección Animal, y Turismo.

El registro digital estará disponible a partir del 6 de abril hasta el 1 de mayo del 2026 a través de un formulario oficial dentro de la convocatoria presente en el siguiente enlace https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2026/04/convocatoria-congreso-tamaulipeco-de-la-juventud-2026.pdf

“Un Comité Evaluador, integrado por diputados y especialistas académicos, seleccionará entre 24 y 36 jóvenes bajo criterios de paridad de género e inclusión de grupos vulnerables”, expresó.

“Las y los seleccionados vivirán la experiencia legislativa en tres etapas: una fase virtual de capacitación y dos fases presenciales en el recinto del Poder Legislativo del Estado, donde realizarán trabajo en comisiones y participarán en una sesión plenaria para discutir y votar sus propuestas. Recibiendo al final una constancia oficial y un reconocimiento público por su intervención”, refirió.

“Las y los jóvenes interesados pueden obtener más información sobre el proceso de registro a través de las oficinas del INJUVE Tamaulipas y/o visitando el sitio web https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/ y redes sociales oficiales”.

“Esta acción forma parte de las estrategias prioritarias del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que lidera el doctor Américo Villarreal Anaya, en conjunto con el INJUVE de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, que buscan consolidar un modelo de gobernanza donde la inclusión de las y los jóvenes en la toma de decisiones sea el motor del rumbo de nuestro estado”, dijo finalmente Rodríguez Perales