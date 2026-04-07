Con más equipamiento y voluntad política, Tamaulipas avanza en seguridad

Más de 567 millones de pesos invertidos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 07 de 2026.- Con una inversión superior a los 567 millones de pesos en equipamiento y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha colocado a la seguridad como uno de los ejes prioritarios de su política pública.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el respaldo que las fuerzas de seguridad han recibido por parte del gobernador en el último año, lo cual se refleja en la inclusión de la entidad entre los primeros cuatro estados con mayor índice de obtención del Certificado Único Policial (CUP), con un 98.8% de cumplimiento.

“El apoyo presupuestal estructural de su administración ha permitido brindar el servicio de seguridad que requiere y demanda la sociedad tamaulipeca, a fin de generar condiciones de paz y seguridad que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas en un ambiente de confianza y tranquilidad”, declaró.

Además del fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal, enfatizó los avances en el Sistema Penitenciario, donde se mejoró el equipamiento con tecnología para reforzar la seguridad, así como la dotación de más de cuatro mil 500 uniformes, pares de calzado y ropa de cama.