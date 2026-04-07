Casos de sarampión disminuyen en el país: Tamaulipas sigue con vacunación y sin contagios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 7 de 2026.- La estrategia en México y en cualquier parte del mundo para controlar el virus del sarampión es y seguirá siendo la vacunación, para ello se dispone de las dosis e insumos necesarios para lograr las metas y continuar con cero casos en Tamaulipas.

La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, dijo que, luego de la presentación que se realizó en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el avance de la estrategia de vacunación, se tiene el registro de 512,745 dosis aplicadas en Tamaulipas de las 578,857 que se destinaron para esta jornada.

“La forma para erradicar el virus del sarampión es la vacunación y nuestro estado ha tenido una respuesta favorable por parte de la población al acudir a aplicarse este biológico que se encuentra disponible en las unidades de salud y puestos de vacunación específicos”, señaló Hernández Campos.

Al presentar los resultados de las entidades federativas de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, Tamaulipas se mantiene como el único estado del país sin casos confirmados de este padecimiento.

Esta estrategia de vacunación masiva, que dio inicio el pasado 12 de febrero y para la cual se dispuso de más de 20 mil módulos de vacunación en el país, se han aplicado a nivel nacional 18.3 millones de vacunas que se suman a las 33 millones que se han aplicado al inicio del 2025 cuando se registró el primer caso en el país.

Con este mismo resultado de compromiso, organización y trabajo conjunto de toda la comunidad, la titular de la Secretaría de Salud, exhortó a la población a que acudan a las unidades de salud a vacunarse, ya que todavía hay disponibilidad de vacunas para seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo.

Cabe mencionar que en el informe nacional, se destacó que fue en el mes de febrero cuando se reportaban hasta 200 casos diarios de sarampión; y en estos últimos días se reporta una baja de 70 casos diarios.

Recuerda que si tienes un hijo o hija de 6 meses a 12 años de edad y no se ha puesto ninguna dosis de la vacuna, acudan a aplicársela, y a los 6 meses vayan por la segunda dosis; y si ya tienen las 2 dosis, ya están protegidos. Otro grupo prioritario es de 13 a 49 años, pero si tienes duda de no contar con esta vacuna, acude a tu unidad más cercana a vacunarte.