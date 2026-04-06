Reporta Secretaría de Turismo ocupación hotelera del 90 %

-Ciudad Madero, Soto la Marina, Tampico, la Reserva de la Biosfera El Cielo y Gómez Farías encabezaron la ocupación

Ciudad Victorias, Tamaulipas.- Abril 06 de 2026.- Tamaulipas cerró la primera semana de vacaciones con una ocupación hotelera estatal del 90 %, llegando incluso al 100 % en algunos de sus principales destinos turísticos, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Explicó que los cinco destinos con la mayor ocupación hotelera fueron Playa Miramar, en Ciudad Madero con 100%; La Pesca, Soto la Marina con 100%; El Puerto de Tampico con 96%; La Reserva de la Biosfera El Cielo con 95%, entre otros más.

Destacó que el estado cuenta con más de 60 opciones acuáticas entre playas, ríos, lagunas, presas y balnearios naturales, que estuvieron a reventar, disfrutando los conciertos gratuitos, así como actividades recreativas, como torneos deportivos, entre otros más.

Algunos visitantes locales, nacionales y extranjeros optaron por los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, otros optaron por la naturaleza en la Reserva de la Biosfera el Cielo, unos más al turismo religioso en El Chorrito en el municipio de Hidalgo, entre otros espacios más.

También aprovecharon la autopista Mante-Ocampo-Tula y sus paisajes para llegar a sus destinos turísticos tamaulipecos.

“Estas cifras de la primera semana son altamente motivadoras y refuerzan el compromiso de seguir impulsando la promoción de nuestros destinos turísticos, una de las principales apuestas del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar el desarrollo económico de las comunidades de un estado que lo tiene todo: Tamaulipas”, concluyó.