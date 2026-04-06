Refuerza Tamaulipas la protección de la niñez y adolescencia con convenio entre SIPINNA y Congreso del Estado

– Se creará un mecanismo de participación a través de un Parlamento Infantil, que se llevará a cabo el 27 de abril en el marco del Día de las Acciones del Niño

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- En un esfuerzo conjunto por garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y el Congreso del Estado llevaron a cabo la firma de un importante convenio de colaboración, que busca consolidar acciones coordinadas para el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

El evento contó con la participación de Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, quien asistió en representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

Durante su intervención, Beas Gámez resaltó que este convenio refleja la voluntad institucional de coordinar esfuerzos entre los sectores público, social y privado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. Señaló que invertir en su protección es invertir en el presente y el futuro de la sociedad, y que la colaboración entre instituciones y sectores fortalece la eficacia de las políticas públicas.

Por su parte, Ivette Salazar Márquez, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, destacó la relevancia del convenio y señaló que permitirá la creación de un mecanismo de participación a través de un Parlamento Infantil, que se llevará a cabo el 27 de abril en el marco del Día de las Acciones del Niño. Este espacio permitirá que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y contribuyan a la formulación de iniciativas de ley en beneficio de su bienestar integral, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Asimismo, Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, enfatizó que este convenio permite acercar el trabajo legislativo a la realidad de la niñez y adolescencia, fortaleciendo su participación en la construcción de políticas públicas que impacten directamente en su vida. Resaltó que el convenio refleja un gobierno con sentido humano, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y subrayó la importancia de escuchar, incluir y construir un mejor presente y futuro para las niñas, niños y adolescentes.

A la firma del convenio asistieron diputadas y diputados locales, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de organizaciones civiles, consolidando así un compromiso interinstitucional que busca garantizar los derechos y el bienestar integral de la niñez y adolescencia en Tamaulipas.