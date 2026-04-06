POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< No es slogan, Tamaulipas lo tiene todo

La actividad turística de la Semana Mayor en la entidad, cerró con un saldo económico positivo para el sector, y una imagen de servicio del mismo ramo bastante favorable; la avalancha de visitantes puso a prueba no sólo a las empresas propias de la llamada industria sin chimeneas, sino a la capacidad de respuesta y atención del sector público, confirmando el compromiso del gobernador Américo Villarreal de hacer de esta entidad la mejor anfitriona de los visitantes, y una realidad el slogan de “Tamaulipas seguro te enamora”.

Aún queda una semana más de vacaciones bajo la promesa de ser tan fructífera como la anterior, donde Nuevo León principal actor en esta jornada promete repetir con una ola turística similar.

Por cierto, nos viene a la mente una narrativa, que contaba el ahora exalcalde Homar (así, con “H”) Zamorano Ayala, quien, para promover a Matamoros, se le ocurrió instalar unos letreros en la Sultana del Norte, que decían: “Nuevo León, tiene su playa en Matamoros”; uno de sus colaboradores que visitó Monterrey, a su regreso, le inquirió con urgencia, “prepárate porque los regios se quieren apropiar de nuestra playa”. No sabemos si esto realmente fue cierto, o una broma del propio Homar, pero ahí queda en el anecdotario.

La realidad es que, la naturaleza le obsequió muchos y diversos atributos a Tamaulipas, entre ellos sus playas, su clima que en estos días se vuelven frescos, incluso fríos, lo cual no detiene a los bañistas que acuden a sus diferentes fuentes naturales a deleitarse; su fauna, una de la más diversa debido a sus variados ecosistemas, desde el jaguar, el venado de cola blanca, el jabalí, la paloma de ala blanca, la tortuga lora, entre otras muchas especies. Los conocedores del tema consideran la existencia de más de 150 especies mamíferas y medio millar de aves.

El capital turístico lo han cultivado los tamaulipecos con actividades productivas del rubro, y lo ha complementado en los últimos tiempos el gobierno de Américo Villarreal Anaya con acciones y servicios orientados a “enamorar” a los visitantes y a arraigar en los lugareños el amor y cuidado por estas tierras.

La actual campaña, “Tamaulipas seguro te enamora”, es una idea que ha venido a fortalecer el espíritu de pertenencia de los habitantes y originarios de estas tierras, a su naturaleza y lo que representa; es una invitación atractiva para los ajenos a esta entidad a que la conozcan, y que se han dejado venir por estos días para confirmar y sobre todo conocer, qué es lo que enamora de Tamaulipas.

Un estado que ofrece la posibilidad de los pueblos mágicos, de parajes insospechados, que sorprende a quienes se adentran para conocer su naturaleza, todo esto sumado a la infraestructura hotelera de todos los niveles, y para diferentes capacidades económicas; a su gastronomía regional, dado que en diferentes puntos geográficos se desarrolla una vocación local con el aprovechamiento de sus recursos naturales, con todos estos elementos, sin duda, “Tamaulipas te enamora”.

LA UAT A LAVANGUARDIA EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. – El galardón otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la investigadora Edilia de la Rosa Manzano, confirma la vocación natural de la casa de estudios, como generadora de conocimiento en temas que tienen que ver con la ecofisiología vegetal, así como, su capacidad colaborativa con instituciones que practican “Investigación de Excelencia”, lo que le ha llevado a fortalecer la infraestructura del Laboratorio especializado en ese tema.

Por lo que se refiere a colaboración académica, la UAT la ha hecho extensiva a instituciones de Coahuila, Nuevo León, y San Luis Potosí, mediante redes y el intercambio científico a nivel regional.

El proyecto a cargo de investigadores de la casa de estudios de Tamaulipas, es apoyado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes CONACyT), lo que permitió consolidar una infraestructura científica que anteriormente no existía en la región. Esto significa la adquisición de equipo especializado y la habilitación de un espacio destinado a la investigación avanzada.

La investigadora De la Rosa Manzano, cuenta con doctorado en el área de Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas, lo cual sumado al equipo de laboratorio, posicionan a la UAT como una institución a la vanguardia en investigación a nivel nacional e internacional.

SALDO BLANCO EN VICTORIA EN PRIMERA SEMANA VACACIONAL. – El operativo de seguridad y asistencia vacacional para el municipio de Victoria en esta primera semana de dos, cerró con saldo blanco y excelente captación en las cajas registradoras de los servicios del ramo turístico. El equipo y la estrategia del gobierno de Lalo Gattás funcionó como una orquesta sinfónica, cada quien en su papel, ofreciendo la mejor interpretación de su partitura.

No hubo improvisación, todo fue debidamente planeado y organizado para que cada pieza del engranaje estuviera al cien en su desempeño. Pero el reto aún no termina, viene la segunda semana de asueto, en la que continuará el trabajo en coordinación con las instituciones de seguridad del Gobierno del Estado y fuerzas militares, el periodo vacacional aun no termina.

El de la misión, de estar pendiente de la estrategia planeada, es el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, siempre en apego a la hoja de ruta trazada desde la Mesa de Seguridad Municipal, y que tiene como meta, garantizar la seguridad, el orden y sana convivencia en los centros de reunión tradicionales, y de los eventos organizados por el propio Municipio.

Estos eventos por lo pronto se desarrollaron sin mayor problema, estamos hablando del tradicional San Marcazo, un festival artístico promovido por el municipio que tuvo una gran afluencia; de igual forma el San Markids, y otros que se escenificaron en centros recreativos del DIF y balnearios de la zona rural de la Capital.