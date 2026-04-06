Otorga Secretaría de Salud más de 600 consultas en Operativo de Semana Santa

-A través del CRUM, con el total respaldo del gobernador, se atendieron 141 llamadas de emergencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- En el Operativo de Semana Mayor 2026, se otorgaron de manera oportuna poco más de 600 consultas en los módulos de atención médica, que en su mayoría fueron por enfermedades gastrointestinales; se registraron 35 accidentes y se atendieron 65 lesionados, de los cuales solo nueve ameritaron atención prehospitalaria, informó Adriana Marcela Hernández Campos.

La secretaria de Salud en el estado informó que, en este periodo vacacional, se recibieron 211 llamadas a la línea de emergencia, de las cuales el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió 141. Asimismo, se registraron cuatro lamentables defunciones: dos por accidente automovilístico en Soto la Marina y dos por ahogamientos en la playa a la altura de Velamar en Altamira y en el Río Guayalejo de Llera.

Precisó que las acciones del operativo de atención al turista continúan y se intensifican en las temporadas vacacionales; sin embargo, el objetivo es que se mantengan de manera permanente para fortalecer el trabajo preventivo y la atención médica a quienes más lo necesitan.

“Se trata de estar al pendiente de nuestra responsabilidad, otorgar los servicios y la atención médica de manera oportuna, como lo indica el doctor Américo Villarreal Anaya”, señaló.

En lo que se refiere a la vacunación, informó que hasta el momento se registra un avance del 82 por ciento en la aplicación de la vacuna contra el sarampión, respecto a la meta establecida por la Federación. “Afortunadamente, somos el único estado que a la fecha no registra casos de este padecimiento”, mencionó Hernández Campos.

En este sentido, refirió que se ha tenido una respuesta favorable por parte de la población, por lo que se estima que se cumplirá con la aplicación total de las dosis destinadas para esta campaña intensiva de vacunación.

“La población ha respondido excelentemente bien y vamos a continuar hasta llegar a la meta, que probablemente se cumplirá antes de la fecha prevista; sin embargo, no debemos bajar la guardia. Para ello, el gobernador ha destinado el recurso necesario para contar con las dosis y el material suficiente para su aplicación”, destacó Hernández Campos.

Finalmente, hizo un llamado a quienes aún se encuentran de vacaciones o visitan los centros turísticos de Tamaulipas, para que eviten conducir cansados, no ingresen a playas o ríos bajo los efectos de bebidas alcohólicas y, de esta manera, prevenir riesgos y enfermedades durante este periodo de descanso.