La Caravana Estelar AAA llegará a Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La emoción de la lucha libre se hará presente en la capital tamaulipeca con la llegada de la tres veces estelar Caravana de AAA, que promete una noche llena de adrenalina y espectáculo. La empresa Silver Promotions Wrestling dio a conocer un cartel de primer nivel para el próximo miércoles 17 de junio, en la Unidad Deportiva Siglo XXI, a partir de las 20:00 horas.

La lucha estelar será de pronóstico reservado y enfrentará a dos tercias explosivas. Por un lado, el carisma y la locura de Psycho Clown, La Parka y Pagano; mientras que en la esquina contraria estará la rudeza pura encabezada por el Hijo de Dr. Wagner, acompañado de El Mesías y Taurus.

La cartelera incluye también un elenco de alto calibre con figuras como Mr. Iguana y La Yeska, Octagón Jr., Mini Vikingo, Sansón, Takuma y Forastero, quienes garantizarán un espectáculo vibrante para los aficionados.

En otro combate que promete encender al público, Pimpinela Escarlata, Fiscal y el ídolo victorense Silver Fly se medirán ante Dave the Clown, Panic Clown y Abismo Negro Jr., en una batalla que combina experiencia, talento y rivalidad.

La división femenil también tendrá un papel destacado con la presencia de “Las Tóxicas”: Flammer, Hiedra y Maravilla, quienes se enfrentarán a Lady Shani, Adelicius y Dalys en un duelo que promete intensidad y gran calidad luchística.

Talento tamaulipeco presente

Como parte del impulso al talento local, Silver Promotions Wrestling incluirá a destacados luchadores tamaulipecos, reafirmando su compromiso con el desarrollo de nuevas figuras en la región.

La función se perfila como un evento imperdible para los aficionados a la lucha libre en Tamaulipas. Los costos de los boletos serán anunciados próximamente.