Impulsa STPS reclutamiento para construcción de Viviendas del Bienestar en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Tamaulipas fortalece las estrategias de vinculación laboral en el sector de la construcción, mediante jornadas intensivas de reclutamiento enfocadas en el desarrollo del proyecto de Viviendas del Bienestar, atendiendo la creciente demanda de mano de obra en distintos municipios del estado.

Estas acciones responden a la instrucción de reforzar la contratación de personal para las empresas encargadas de la edificación de viviendas, lo que ha permitido avanzar en la colocación de trabajadores en ciudades como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, donde la respuesta de la ciudadanía ha sido altamente positiva.

En este contexto, el titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estas jornadas han sido bien recibidas por personas en busca de una oportunidad laboral, particularmente en el sector de la construcción.

Subrayó que, a solicitud del gobernador, se ha intensificado el reclutamiento para fortalecer el desarrollo de las Viviendas del Bienestar, además de consolidar alianzas estratégicas con organismos como la Cámara de la Industria de la Construcción.

De manera preliminar, informó que en Ciudad Victoria aún existe un margen de contratación de alrededor de 150 personas, específicamente para labores vinculadas a la construcción de viviendas. Tan solo en una jornada extraordinaria reciente, se logró la colocación directa de 50 trabajadores en un solo día, lo que refleja la efectividad de estas estrategias.

Las vacantes están dirigidas a distintas especialidades del sector, con énfasis particular en los perfiles necesarios para el desarrollo habitacional. En cuanto a las condiciones laborales, se garantiza que los salarios ofrecidos cumplan o superen los estándares establecidos por el salario mínimo vigente, promoviendo así empleos dignos que permitan cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores.

El funcionario señaló que la STPS continuará trabajando en la integración de cifras finales y resultados consolidados, reafirmando su compromiso con la generación de empleo formal y el fortalecimiento del mercado laboral en Tamaulipas.

Reiteró que estas acciones forman parte de la política laboral impulsada bajo el gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.