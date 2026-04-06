Garantiza RVOE la calidad de las universidades particulares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) estará revisando de manera constante la calidad de las instituciones de educación superior, reconociendo que existen universidades privadas de alta calidad que cumplen con la función social para la que fueron creadas, formando profesionales preparados.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, informó además que las universidades a las que se les retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), emitido por el Gobierno del Estado, ya no podrán inscribir a estudiantes de nuevo ingreso.

“Si bien recuerdo, hay tres que ya no tenían el alumnado suficiente. Cuando ya no hay alumnado y no operan los RVOE, esa es la sanción; después de dos o tres años de no operar, se les retira al no reportar matrícula. Creo que hay otra que es porque recibió tres edictos; les faltó papelería que tienen que entregar, registros. Se les dio de baja y esto lo vamos a estar haciendo cada año”, expresó.

Mencionó que quienes están estudiando en las universidades que ya perdieron el RVOE en este año no deben preocuparse, ya que al culminar su educación recibirán sus documentos oficiales, al igual que quienes ya egresaron, pues sus títulos son reconocidos de manera oficial. Precisó que esta medida únicamente aplica para que las universidades sancionadas ya no puedan inscribir a estudiantes de nuevo ingreso.

Respecto al caso de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, explicó que no aparecieron en dicha lista debido a que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no del estado.

“Son como las normales, dependen directamente de la SEP. La administración pasada había tramitado un RVOE y en esta nos dimos cuenta de que no era necesario; lo tramitó la propia directora del DIF. Es un trámite administrativo que ya se les da de baja; ellos cuentan con una autorización federal”, puntualizó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa una educación de calidad, inclusiva y humanista para todas y todos los tamaulipecos, a fin de consolidar a la educación como la palanca de la transformación.