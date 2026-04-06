Por: Raúl Terrazas Barraza

Llaman a comparecer al gabinete

Misma idea, apertura al diálogo institucional. Mismo formato que incluye tiempo de exposición del funcionario, rondas de preguntas y sus respuestas y un cierre. Mismo escenario, el salón de Plenos y la sala de Comisiones del Palacio Legislativo. Misma intensión, que unos secretarios del gabinete expongan a todas y todos los diputados y otros, solo a os integrantes de la Comisión que corresponde a la dependencia.

Casi todo como el año anterior y el ante anterior, la única diferencia es que, no serán las y los mismos secretarios del Gobierno de la entidad porque son nuevos, la Doctora Adriana Marcela Hernández Campos de la Secretaría de Salud y Karl Becker Hernández de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por tanto, ambos verán a las y los Legisladores en Comisiones.

Por cierto, ni el mismo lapso, porque antes, en una semana y media todo estaba consumado y ahora la ampliación de la información a los representantes populares es hasta el 19 de mayo venidero, es decir casi un mes y medio.

Esto la misma idea, formato, escenario e intención, pero, no los mismos titulares de las dependencias, ni el mismo lapso, se refiere a las comparecencias mediante las cuales se ampliará la información contenida en el documento del Cuarto Informe de Gobierno que fue entregado en sesión Pública a la Legislatura por el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González el 13 de marzo pasado.

El presidente de la Junta de gobierno del Congreso del Estado, Diputado Humberto Prieto Herrera, dio a conocer que este martes comienzan las comparecencias con la finalidad de robustecer la rendición de cuentas y cumplir con los señalamientos de la Ley en el sentido de que, las y los Diputados pueden citar a los titulares de las dependencias administrativas para que amplíen la información contenida el documento escrito entregado al Congreso del Estado.

De las cinco mujeres del gabinete que tiene el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, dos comparecerán ante el Pleno Legislativo, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar el 14 de abril y la Doctora Silvia Casas González que habrá de hacerlo el 21 de abril.

En comisiones estarán sus compañeras Norma Angélica Pedraza Melo, titular de Anticorrupción y Buen Gobierno el día 13 de abril, la responsable de la secretaría de Administración licenciada Luisa Eugenia Manautou Galván el 14 de abril, y la Doctora Hernández Campos el 18 de mayo.

Respecto a los 11 secretarios de las dependencias, tres de ellos, Luis Gerardo Illoldi Reyes que comienza las comparecencias este martes, habrá de exponer los avances en materia de Trabajo y previsión social, a los diputados que conforma la Comisión del ramo, en tanto que, sus compañeros Antonio Varela Flores de Desarrollo rural, Pesca y Acuacultura, presentará la ampliación de la información a la Comisión de Desarrollo Rural el martes 28 de abril y Karl Becker Hernández de Desarrollo Urbano y Medio ambiente informará el 12 de mayo a la Comisión de su área.

Los ocho secretarios restantes comparecerán ante el Pleno Legislativo, cuyas sesiones estarán a cargo el Diputado Sergio Ojeda Castillo en su calidad de presidente de la Mesa Directiva para al actual período al que, ya le quedan casi dos meses y medio.

El primero de ellos es Benjamín Hernández Rodríguez de Turismo, quien estará en la sesión plenaria de este día y quizá muy oportuna su comparecencia, porque, aunque debe hablar de los datos contenidos en el documento del Cuarto Informe de Gobierno, seguro, con la emoción del éxito alcanzado en la organización de las vacaciones de Semana Santa en los sitios turísticos de la entidad, seguro les dirá que les fue muy bien y que todo está en la gran capacidad de convocatoria que tiene el Gobernador Villarreal Anaya para que la gente contribuya a que, a Tamaulipas le vaya muy bien.

Después comparecen en el Pleno, el 13 de abril el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el martes 28 de abril el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, titular de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y ese mismo día, pero, a diferente hora estará con las y los diputados el Doctor Miguel Ángel Valdez García de Educación.

El miércoles seis de mayo, casi dentro de un mes, comparecen los secretarios General de Gobierno y de Finanzas, Héctor Villegas González y Carlos Irán Ramírez González.

Por su lado, el titular de la Secretaría de Energía enfrentará a las y los Legisladores en la sesión plenaria del 12 de mayo, por tanto, el último en comparecer será el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, titular de la secretaría de Obras Públicas, el 19 de mayo, poco más de dos meses después de entregado el Cuarto Informe de Gobierno al Congreso del Estado.

Importante es que, todo estarán para ampliar la información y responder a las dudas que puedan tener las y los Legisladores, en especial quienes pertenecen a las bancadas de la oposición, como las y los panistas, Gerardo Peña Flores, Vicente Verástegui Ostos, José Abdo Schekaibán Ongay, Patricia Mireya Saldívar Cano, Marina Ramírez Andrade, María González Flores e Ismael García, desde luego, en caso de que éste último vaya a las sesiones, en virtud de ser el más faltista y el menos interesado en los asuntos legislativos de la entidad.

También podrían presentar dudas la Diputad del Movimiento Ciudadano Mayra Benavides Villafranca y su compañero reynosense Juan Carlos Zertuche Romero, así cómo, la Diputada del PRI, abogada Mercedes Guillén Vicente.