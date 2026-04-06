Fortalecen cultura laboral y prevención en empresas de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y reforzar la seguridad en los centros de trabajo, se llevaron a cabo diversas sesiones informativas dirigidas a personal administrativo y operativo de una tienda departamental en la capital del estado, donde se abordaron temas clave en materia de legislación laboral y salud ocupacional.

El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes señaló que durante estas jornadas, desarrolladas en distintas fechas del mes de marzo, se brindó orientación sobre las nuevas disposiciones legales en beneficio de las y los trabajadores, destacando la importancia de garantizar espacios adecuados de descanso dentro de la jornada laboral, así como la correcta implementación de medidas preventivas en los centros de trabajo.

En este contexto, se impulsó la difusión de la llamada “Ley Silla”, además de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, enfocada en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

Las actividades estuvieron orientadas a sensibilizar tanto a empleadores como a

trabajadores sobre sus obligaciones y derechos, promoviendo una cultura de prevención que permita identificar riesgos ergonómicos, evitar enfermedades laborales y fortalecer el cumplimiento normativo en materia de seguridad.

Asimismo, se proporcionaron herramientas prácticas para la correcta aplicación de estas disposiciones dentro de los centros laborales, incluyendo la supervisión de condiciones de trabajo, la implementación de medidas preventivas y la generación de evidencia que respalde el cumplimiento de la normativa vigente.

Por último, dijo que con estas acciones, se continúa avanzando en la consolidación de entornos laborales más seguros, dignos y saludables para las y los trabajadores tamaulipecos, en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.