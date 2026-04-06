Entrega Secretaria de Salud nombramiento a la Dra. Sergia Juárez Delgado

La Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, Secretaria de Salud en #Tamaulipas, designó a la prestigiada Doctora Sergia Juárez Delgado, como encargada del despacho de la Dirección General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de esta dependencia y del despacho de la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional OPD, Servicios de #Salud de Tamaulipas, sectorizado a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en reconocimiento a su trayectoria profesional y desempeño en el servicio público, con las atribuciones y responsabilidades inherentes conforme al orden jurídico aplicable y en ejercicio de las facultades conferidas por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya en términos del Acuerdo Gubernamental mediante el cual se delega en los titulares de las dependencias de la administración pública estatal la facultad de suscribir los nombramientos de los Directores Generales, Directores u homólogos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas en fecha de 14 de febrero de 2025, que en su artículo 1 estipula: “Se delega en los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, la facultad de suscribir los nombramientos de los Directores Generales, Directores u homólogos, en caso de urgencia o cuando la atención de un asunto amerite atención inmediata.