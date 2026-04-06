Corredor del Golfo Norte consolidará a Tamaulipas como la mayor plataforma de comercio internacional de México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- El proyecto del nuevo eje carretero denominado Corredor del Golfo Norte consolidará a Tamaulipas como la plataforma logística con mayor crecimiento para el comercio internacional de México.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, apuntó que, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Tamaulipas con la Federación, este proyecto está incluido en el Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2025–2030, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos (MDP).

Destacó que este tramo carretero abarcará más de 500 kilómetros de longitud y conectará a las regiones sur, centro y norte del territorio tamaulipeco, incluyendo un nuevo puente sobre el Río Pánuco.

“El Corredor del Golfo Norte permitirá mejorar la conectividad, reduciendo tiempos de traslado y costos logísticos, lo que fortalecerá la competitividad de Tamaulipas a nivel nacional e internacional”, subrayó el secretario.

Cepeda Anaya reiteró que la actual administración estatal continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para consolidar a Tamaulipas como un punto clave en la cadena logística del país, aprovechando su ubicación estratégica y su cercanía con los principales mercados internacionales.