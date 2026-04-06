Avanza la donación de predios para las subestaciones eléctricas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó el avance en la donación de predios para la construcción de subestaciones eléctricas en el estado, las cuales fortalecerán la infraestructura energética.

“Desde que llegamos hace un año, se nos instruyó llevar adelante y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en los procesos con el ITAVU, para atender todos los temas catastrales relacionados con la propiedad de la tierra, así como trabajar con los municipios generando las condiciones para la donación de predios”, señaló.

Agregó que, de agosto de 2025 a la fecha, se ha obtenido la donación de ocho predios para iniciar la planeación y construcción de nuevas subestaciones, en el marco de las inversiones anunciadas por la CFE en Tamaulipas.

Asimismo, destacó que la Comisión Federal de Electricidad concluyó la construcción de la subestación Banco Santander I, ubicada en el sector de Villa Florida, en la ciudad de Reynosa, la cual fortalece la infraestructura eléctrica y genera condiciones para atraer nuevas inversiones en la región.

Añadió que Tamaulipas cuenta con las condiciones necesarias para consolidarse como un productor primario de energía.

“Tamaulipas tiene las condiciones para ser un productor primario de energía y de otros insumos, y con estos avances trabajamos para que se aproveche de manera adecuada a partir de las subestaciones, con la capacidad de transformación”, concluyó.