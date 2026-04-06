Actualiza SABG a su personal en la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- En un esfuerzo continuo por profesionalizar el servicio público y optimizar los procesos administrativos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través de la Dirección de Control Interno y Evaluación Gubernamental, participó de manera virtual en la conferencia titulada “El Control Interno en la Gestión de las Organizaciones”, evento organizado por la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD) como parte de su programa de formación y actualización técnica.

La disertación estuvo a cargo de Elva I. Robles Chávez, directora de Administración de Riesgos y Documentación de Procesos en la Dirección General Adjunta de Control Interno y Transparencia del INEGI, quien durante el encuentro profundizó en el control interno como una herramienta estratégica fundamental para asegurar la eficiencia de las operaciones y la prevención de errores, fraudes o irregularidades. Asimismo, se destacó su relevancia en el cumplimiento normativo y en la mejora de la toma de decisiones, elementos clave para que los organismos gubernamentales operen bajo principios de transparencia, seguridad y mejores prácticas internacionales.

“Bajo esta visión de mejora continua, personas servidoras públicas de esta dependencia participaron con la finalidad de mantener una estructura administrativa sólida y resiliente ante los retos actuales de la gestión pública”, destacó Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por último, dijo que con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas consolida su ruta hacia la vanguardia en fiscalización y control, asegurando que el capital humano cuente con el respaldo teórico y práctico necesario para garantizar una administración de riesgos eficiente y orientada a resultados.