Reconoce titular de la SSPT trabajo de la Guardia Estatal durante Semana Santa

-El apoyo del gobernador se reflejó en un aumento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 06 de 2026.- Tras culminar la denominada Semana Mayor 2026, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el trabajo realizado por las y los integrantes de la Guardia Estatal durante los días de mayor actividad turística en el estado.

Destacó que el apoyo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se ha visto reflejado en el incremento de las capacidades operativas e infraestructura de esta corporación policial, lo cual permitió brindar una adecuada atención a emergencias.

“Hoy, Tamaulipas registra un incremento en la obtención de Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública y Fondos para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, traduciéndose en más equipamiento, mejor infraestructura y mayores capacidades operativas para nuestra corporación”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la presencia policial en sitios turísticos se complementó con vigilancia aérea, patrullajes a caballo en zonas de playa y acciones operativas permanentes en los 43 municipios de la entidad.

Finalmente, señaló que el trabajo interinstitucional continuará a lo largo del presente periodo vacacional.