Fortalecen la prevención de la violencia de género entre el personal del Museo TAMUX

​Con capacitación especializada, se brindaron herramientas para identificar, prevenir y atender la violencia de género, fortaleciendo un entorno laboral más seguro, respetuoso e incluyente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 05 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto, la igualdad y la sana convivencia laboral, trabajadores del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX participaron en una conferencia sobre prevención de la violencia de género realizada en el auditorio del recinto.

La actividad fue organizada para el personal del museo a través de las gestiones de la Secretaría de Integración y Equidad de Género a cargo de Blanca Laura Aguilar Fuentes y el subsecretario Iván Israel Martínez Reyes, con el respaldo de la secretaria general del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez.

La conferencia fue impartida por ponentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, quienes abordaron temas relacionados con los distintos tipos de violencia de género, entre ellos la violencia psicológica, física, económica y moral, así como la violencia vicaria, que ocurre cuando se utiliza a los hijos como una forma de manipulación o control hacia la víctima.

Durante la exposición también se explicó el trabajo que realiza la Guardia Estatal de Género y el Grupo de Atención Prioritaria, áreas encargadas de brindar apoyo a sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y víctimas de violencia por razones de género.

Los especialistas señalaron que la incidencia de violencia de género presenta mayor registro en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, El Mante y la zona sur del estado, por lo que insistieron en la importancia de la prevención, la denuncia y el acompañamiento institucional.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó la relevancia de impulsar este tipo de actividades de sensibilización entre el personal, ya que contribuyen a generar entornos laborales más armónicos, inclusivos y respetuosos.

Indicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, de promover espacios institucionales libres de violencia y con igualdad de oportunidades para todas y todos.