Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Gabinete americanista activado en Semana Santa

En Tamaulipas vimos a varios secretarios del gabinete estatal muy activos, sobre todo en esta Semana Santa reciente, así como alcaldesas y alcaldes de los diferentes municipios de la entidad, donde el periodo vacacional quedó en segundo término, ya que la prioridad era atender a la ciudadanía y a ellos se deben.

Desde el titular de Seguridad Publica, Salud, Medio Ambiente, entre otros, hicieron bien su tarea, cumpliendo el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, en garantizar la seguridad de los visitantes, así como atender el bienestar de los turistas.

Tan solo vimos muy movido y atento al secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, realizando recorridos de supervisión en puntos carreteros clave, fortaleciendo las acciones durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Las visitas incluyeron puntos estratégicos como el entronque González–Llera, la carretera a Mante, el punto de inspección en Jaumave y la caseta Rumbo Nuevo, donde se verificó la operatividad y coordinación de las corporaciones de seguridad y auxilio. Durante los recorridos, Villegas González saludó y reconoció la labor de los elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil, quienes permanecen atentos para brindar asistencia, orientación y seguridad tanto a las y los tamaulipecos como a turistas que transitan por la entidad.

“Siguiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos reforzando la presencia institucional en las carreteras para garantizar un tránsito seguro. Reconocemos el compromiso de nuestras corporaciones, que trabajan de manera permanente para salvaguardar la integridad de las familias y visitantes en esta temporada de alta movilidad”, destacó.

También vimos alcaldes y alcaldesas de diversos municipios del estado implementando operativos de seguridad y prevención en este periodo vacacional, cuyo objetivo asegurar saldo blanco durante la Semana Santa. Destacando la coordinación interinstitucional, vigilancia en centros recreativos, playas, carreteras y puntos estratégicos con participación de policía, Protección Civil y cuerpos de emergencia.

De las y los alcaldes que se aplicaron con todo e hicieron bien su tarea podemos mencionar a: Mónica Villarreal, Armando Martínez Manríquez, Paty Chío, Moises Borjón Olvera, Melchor Budarth Báez, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez, Manuel Báez Martínez, Lalo Gattás Báez, Lorenzo Morales Amaro, Beto Hinojosa, Neto Quintanilla, Glynnis Jiménez Vázquez, Verónica Aguirre de los Santos, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Nataly García Díaz y Carlos Peña Ortiz, de Tampico, Altamira, El Mante, Llera, Ocampo, Tula, Bustamante, Palmillas, Jaumave, Victoria, Güemez, Casas, Padilla, Soto La Marina, San Fernando, Nuevo Laredo, Díaz Ordaz y Reynosa, respectivamente, entre otros más, quienes se mantuvieron atentos, vigilantes y recorriendo sus centros turísticos para que los visitantes y los de la localidad lo hicieran con seguridad. Bien por todos ellos.

Todos somos familia UAT: DAA

La UAT, su rector, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, cumple con la comunidad estudiantil con distintas acciones encaminadas a incrementar el nivel académico con catedráticos actualizados en programas educativos de nivel superior con maestrías y doctorados.

Es así que, cada escuela, facultad y unidad académica de esta prestigiada universidad la UAT, cuenta con la mejor de las infraestructuras basadas en el conocimiento que lleva al estudiante a lograr lo posible, entre lo imposible, así como espacios deportivos.

En aulas, laboratorios, bibliotecas, espacios recreativos y deportivos, es como un profesional egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con reconocimiento internacional y ante el sector productivo, alta aceptación.

Anaya Alvarado, ha destacado que la educación es la mejor inversión, siempre con alto espíritu competitivo y humanista, así que a superarse día a día.

La educación en educación superior Universidad Autónoma de Tamaulipas, encuentras una gran variedad de planes y programas tanto presenciales como virtuales en todo el estado.

NOTAS CORTAS

1.- Pasando estos días de guardar, seguramente el alcalde victorense Lalo Gattás, valorará el trabajo de su gabinete municipal y el que no ha dado resultados, pues simplemente se le dirá adiós.

Y hablando precisamente de Victoria, el famoso festival que llegó para quedarse en la capital tamaulipeca ”San Marcazo”, cerró en esta edición 2026 con más de 12 mil asistentes. En esta gran convivencia familiar celebrada durante el periodo vacacional de Semana Santa, siempre atento y presente estuvo el alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, quienes además de abrir cancha en el baile, llevaron la clausura del evento organizado por su gobierno “Victoria te quiero más”; dejando derrama económica y huella para las y los victorenses. Saldo blaco resultó todo por cierto. Qué bueno.

2.- Una buena y una mala en Miquihuana:

La buena, es que se consumó la Semana Santa. La mala, es que hubo zafarrancho y corrió la sangre. Más adelante abundaremos más del tema.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.