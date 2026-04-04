Verifica Secretario General de Gobierno operatividad de Protección Civil Mante         

El Mante, Tamaulipas.- Abril 04 de 2026.- Para constatar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para la atención de emergencias durante este periodo vacacional de Semana Santa, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, realizó un recorrido en Protección Civil Mante.

Durante su visita, el funcionario estatal supervisó áreas operativas, equipos de respuesta y protocolos de actuación, con el objetivo de garantizar que la corporación esté plenamente preparada para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse ante el incremento de movilidad propio de la temporada. Asimismo, saludó al personal operativo y administrativo, reconociendo su compromiso, vocación de servicio y disposición para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan la región en estos días.

Villegas González destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, así como con las distintas corporaciones de seguridad y auxilio, para brindar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de riesgo. Subrayó que la prevención y la atención oportuna son pilares fundamentales para garantizar un saldo blanco durante el periodo vacacional.

Reiteró que el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, mantiene como prioridad la protección de las familias tamaulipecas y de los visitantes, fortaleciendo las acciones de vigilancia, auxilio y orientación en carreteras, destinos turísticos y zonas urbanas.

“Estamos verificando que cada área esté funcionando al cien por ciento, que el personal cuente con las herramientas necesarias y que exista plena coordinación para actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia. La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es clara: trabajar con responsabilidad, cercanía y eficiencia para proteger la vida y el bienestar de todas y todos. En esta temporada de Semana Santa, redoblamos esfuerzos para que las familias puedan disfrutar con seguridad”, expresó.

Finalmente, el Secretario general de Gobierno hizo un llamado a la población a atender las recomendaciones de las autoridades, conducir con precaución y reportar cualquier incidente a los números de emergencia, reiterando que la participación ciudadana es clave para lograr un periodo vacacional seguro y sin contratiempos.