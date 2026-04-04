Refuerzan acciones para el crecimiento sostenible del ostión en Aldama

Aldama, Tamaulipas.- Abril 04 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo acuícola en la entidad, personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura brindó acompañamiento a la cooperativa Guadalupe Victoria, del municipio de Aldama, en labores de desdoblamiento y limpieza de poblaciones de ostión.

Estas actividades se realizan conforme al programa de trabajo del proyecto de granjas acuícolas que se desarrolla en la Laguna de San Andrés, con el objetivo de mejorar las condiciones de crecimiento y supervivencia del producto.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Jorge Montagner Mendoza, destacó que estas acciones representan un paso clave en la etapa final de crecimiento del ostión, cuando alcanza su talla comercial, lo que permite elevar su valor en el mercado.

Montagner Mendoza recalcó que el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con la sostenibilidad productiva, así como con el impulso a la comercialización de productos acuícolas, fortaleciendo la economía de las comunidades rurales y pesqueras del estado.