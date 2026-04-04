Realiza Secretario General de Gobierno recorridos de supervisión en puntos carreteros clave

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 04 de 2026.- El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevaron a cabo diversos recorridos de supervisión para fortalecer las acciones de apoyo carretero durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Las visitas incluyeron puntos estratégicos como el entronque González–Llera, la carretera a Mante, el punto de inspección en Jaumave y la caseta Rumbo Nuevo, donde se verificó la operatividad y coordinación de las corporaciones de seguridad y auxilio.

Durante los recorridos, Villegas González saludó y reconoció la labor de los elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil, quienes permanecen atentos para brindar asistencia, orientación y seguridad tanto a las y los tamaulipecos como a turistas que transitan por la entidad.

“Siguiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos reforzando la presencia institucional en las carreteras para garantizar un tránsito seguro. Reconocemos el compromiso de nuestras corporaciones, que trabajan de manera permanente para salvaguardar la integridad de las familias y visitantes en esta temporada de alta movilidad”, destacó.