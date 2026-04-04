Protección Civil Tamaulipas alerta por ingreso del Frente Frío No. 43                                        

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 04 de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de su área de meteorología y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional, informa que el Frente Frío No. 43 ingresará al estado de Tamaulipas durante el transcurso del domingo, generando condiciones climatológicas adversas en gran parte del territorio.

Este sistema frontal, impulsado por una masa de aire polar débil, provocará tormentas, chubascos y lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas.

Asimismo, se presentará un evento de “Norte” con rachas de viento de 35 a 55 km/h, alcanzando velocidades de hasta 75 km/h en el Golfo de México, lo que generará oleaje elevado de entre 2 y 4 metros.

Se prevé además un ligero a moderado descenso de temperatura, cuyos efectos podrían extenderse hasta el día martes.

Condiciones por región

Zona Norte:

El fenómeno se presentará durante la madrugada del domingo, con lluvias fuertes a intensas, actividad eléctrica y posible granizo. Se esperan temperaturas mínimas de hasta 12°C al amanecer del lunes.

Zona Centro:

El frente frío impactará durante la mañana del domingo, con lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizo aislado, principalmente en áreas rurales. La temperatura mínima será de 13°C.

Zona Sur:

El sistema cruzará durante el mediodía y tarde del domingo, generando vientos de 40 a 60 km/h y chubascos dispersos con lluvias moderadas a fuertes de corta duración. Se estiman temperaturas mínimas de 15°C en la región cañera y 17°C en el sur del estado.

Recomendaciones a la población

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a:

Mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Extremar precauciones ante lluvias, vientos fuertes y posibles encharcamientos.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Reportar a personas en situación vulnerable, como adultos mayores, niños o personas en situación de calle.

Para emergencias, comunicarse al 911 o al número de Protección Civil Estatal: (834) 171 92 97.

Protección Civil Tamaulipas reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y mantenerse en constante vigilancia ante cualquier contingencia.