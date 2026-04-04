AGENDA FRONTERIZA 

POR: HUMBERTO GUTIÉRREZ

ESPERA QUE LA CFE BAJE TARIFAS O PONER PANELES SOLARES?

En plena Semana Santa el Partido Acción Nacional se encuentra viviendo el viacrucis.

Para algunos y da felicidad a otros.

Resulta que la dirigencia nacional del PAN decidió destrabar la renovación de la dirigencia estatal que debió haberse cambiado desde septiembre de 2025.

El culpable que debe dar la cara y exponerse al escrutinio es el empleado de Cabeza de Vaca, Luis Rene “el cachorro” Cantú “.

Se les acabo el corrido a las huestes de Cabeza de Vaca. Se trata de restablecer el orden interno al considerar que falta de convocatoria fue deliberada con un claro propósito; ganar el tiempo suficiente para seguir mangoneando al partido en espera de las elecciones.

El CDN del PAN había ordenado al cachorro que emitiera la convocatoria, al hacer caso omiso, optó por tomar la decisión de desconocer ese consejo.

Mientras el cándido BRUNO DIAZ afirmó que las candidaturas no van a ser producto de decisiones cupulares.

Se le olvida que la decisión de su nombramiento fue producto de una decisión cupular.

Les van a faltar candidatos. Aunque BRUNO DIAZ lo vamos a ver como legislador local, ya tiene asegurada el primer lugar en las candidaturas plurinominales.

Por mucho tiempo, los gobiernos priistas, políticos de esencia y después neoliberales, el gobierno panista de no buen recuerdo, nos dijeron que las gestiones por la reclasificación de tarifas ante la CFE no lo habían logrado, pese a que los 43 municipios de Tamaulipas siempre merecieron, sus habitantes, los dueños de hogares bajar la tarifa, con el termómetro arriba de los 40º.

Tuvo que llegar el gobierno de la 4T a Tamaulipas que busca la transformación, el bienestar para sus residentes mexicanos y aplica el humanismo que no se deja llevar por las ganancias económicas que propicia el ejercicio de la administración pública.

El gobierno humanista de AMERICO logró que 5 municipios ya lograron la reclasificación, mientras que en los 38 restantes aún se trabaja en la validación de temperaturas, requisito clave para acceder al subsidio.

Según una antenita, pronto ofrecerá el gobierno del estado una conferencia para darnos la buena nueva que definirá que otros municipios puedan recibir el beneficio de las tarifas más bajas.

Aprovecho el momento de la nota informativa para hacer un comercial acerca de la utilidad de poner una propia subestación para generar energía a través del sol.

Se le conoce como poner paneles solares.

Existe una falsa creencia de que son caros o demasiado caros. FAKE NEWS.

Pongo un ejemplo: 10 paneles solares actualmente salen por $85,000.00, esta cantidad puede bajar o subir dependiendo de tres factores: la tasa de cambio del peso con relación al dólar, la variabilidad del mercado por la guerra de bombas y comercial y los aranceles a la importación y exportación.

Ahora, puede encontrar precios más “ baratos “ con proveedores que vienen de fuera que no le hacen la instalación como debe hacerse.

Por ejemplo, el usar estructura de fierro, en lugar que la de aluminio. Mientras la de aluminio tiene un valor de 950 pesos, la otra la de fierra cuesta 200. En este momento pierde la garantía.

Otro ejemplo es la protección que debe llevar con tubería galvanizada los cables, algunos no la usan o usan la protección de plástico que le van a durar uno o dos años.

En fin, los barato sale caro.

Ese precio ya incluye instalación, trámites y financiamiento a 4 o 5 años de tal manera que usted no pague ni un peso más de lo que pagó en promedio en los últimos 12 meses.

Está bien fácil, el 100% de los clientes de RLX-SOLAR son aprobados, el único requisito es que no tenga pendientes en el Buró de Crédito.

Para preguntas, dudas o más explicación lo atendemos en el WS 834 159 4668. Tenemos un punto de venta y atención en todas las regiones de Tamaulipas, en las principales ciudades.

Ahora que, si le es posible, mándenos una copia completa de su recibo de CFE para hacer una cotización personalizada, para que vea la conveniencia.

Está garantizado que a los 12 meses empieza a pagar menos por su luz, por el tiempo que dura el financiamiento y después, se ahorra la angustia de por vida.

Lo paneles tienen un tiempo de garantía de producción por 30 años al 100%, no quiere decir que a los 30 años dejen de producir. A los 30 años sufren un desgaste del 4% anual.

¡Imposible decir que no ¡

Mientras tanto veamos lo que están haciendo los municipios en estos días.

El alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ puso en marcha la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya, junto con la Coordinadora de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, doctora ILIANA VILLARREAL CANTÚ.

Con este banderazo el Alcalde y la funcionaria estatal dieron inicio a la campaña de fumigación que incluye los recorridos con unidades utilitarias y motomochilas para llegar a todos los rincones de las colonias.

Tengo noticas de la UAT.

En el periodo de receso escolar de primavera, del 30 de marzo al 13 de abril, fecha en que habrán de reiniciar actividades, la UAT está comprometida con el desarrollo de Tamaulipas, con una gestión ordenada orientada a servir a la comunidad universitaria.

El Rector, DAMASO ANAYA seguirá haciendo los cambios pertinentes y necesarios para nuestra universidad, la máxima casa de estudios tenga a los funcionarios comprometidos con la enseñanza del conocimiento científico y que honren, con su comportamiento el Plan de Desarrollo Institucional con su lema, VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD como valor fundamental para la sociedad tamaulipeca.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

MI CORREO: humbertografico@yahoo.com.mx