Supervisa Secretaria de Salud módulos de atención médica del Operativo de Semana Mayor en La Pesca en Soto la Marina

Soto la Marina, Tamaulipas.- Abril 03 de 2026.- Para constatar y supervisar las actividades que se realizan en los módulos de atención médica, del “Operativo de Semana Mayor 2026”, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, recorrió esta zona turística de la entidad, en donde además visitó el Hospital Naval y el Centro de Salud de esta localidad.

Por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la titular de la dependencia estatal, visitó la playa La Pesca, en donde verificó las acciones de atención y promoción de la salud que se otorga en estos módulos y que tienen la finalidad de vigilar y atender cualquier situación que ponga en riesgo a los vacacionistas.

En esta visita, comprobó que la atención se realice de manera oportuna, con calidad y sentido humano, así como que se notifique de manera inmediata algún tipo de brote, intoxicaciones por alimentos, algún tipo de accidente, e incluso un golpe de calor.

Hernández Campos, presenció la atención que se le otorgó al paciente, Jesús Baldemar Guerra, de 54 años y originario de Allende, Nuevo León, quien presentaba una herida en un dedo. Conversó con el señor Arturo Casados Estrada de 76 años, el cual fue atendido por caída de caballo, se le realizarán estudios y atención médica especializada.

De igual manera y para fortalecer la coordinación y el trabajo en beneficio de la población, la titular de salud de Tamaulipas, visitó el Hospital Naval del poblado La Pesca, en donde fue atendida por el Capitán de Corbeta SSN. MC.N cardiólogo, pediatra y director de esa institución, Jesús Mariano Escobar Ponce.

En el recorrido, acompañaron a la secretaria de Salud, la presidenta Municipal de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez; el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el director de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro; el director de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza y el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz.