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Implementa Guardia Estatal de Género campaña contra la violencia familiar en Playa Miramar

2 días ago
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-Mediante la proximidad, la SSPT construye espacios públicos seguros y hogares libres de violencia.

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Marzo 03 de 2026.- Ante el aumento de vacacionistas en la Playa Miramar, personal de la Guardia Estatal de Género implementó una campaña para prevenir la violencia entre las familias visitantes.

A través del diálogo directo y la entrega de trípticos, elementos de la Guardia Estatal informaron a la población sobre cómo identificar los diferentes tipos de violencia, su prevención y herramientas para la atención.

En este último aspecto, enfatizaron la difusión de los servicios brindados por la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), así como los números de emergencia: 911 y 089 para denuncia anónima.

De esta manera, la SSPT trabaja para crear entornos libres de violencia tanto espacios públicos como al interior de los hogares durante este periodo vacacional.

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