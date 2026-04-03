AGENDA FRONTERIZA 

POR: HUMBERTO GUTIERREZ

UAT PIONERA EN ATENCION A LA BIOVERSIDAD

Para la comunidad cristiana, el viernes santo se recuerda el sacrificio supremo de Jesús en la cruz entregando su vida por amor a la humanidad. Hoy viernes santo me invita a una reflexión. Que su sacrifico nos inspire a vivir con gratitud y compasión, confiando siempre en su promesa de vida eterna.

En semana santa hay noticas que tal vez, no pudieran dar en otro día

La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM anunció este miércoles que ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ sustituirá a JUAN RAMÓN DE LA FUENTE al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La información fue confirmada por la propia presidenta a través de una publicación en la red social X, quien en un video explicó que el propio Juan Ramón de la Fuente pidió dejar la Cancillería para someterse a rehabilitación.

En noviembre pasado, el hasta ahora canciller pidió licencia para someterse a una intervención quirúrgica y durante ese tiempo la SRE quedó a cargo de Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte.

La presidenta señaló en su video que propondrá al Senado la ratificación de Velasco Álvarez como canciller y que De la Fuente se incorporará en otra área una vez que su condición de salud mejore.

JUAN RAMON DE LA FUENTE, había sido Embajador ante la ONU en el gobierno de AMLO, y después Canciller con CSP.

En mi percepción hizo un buen papel.

Al momento de su retiro, el Dr. DE LA FUENTA cuenta con 74 años de edad, la persona que lo sustituye 38.

A dos semanas después de que se abriera la renegociación del tratado comercial más importante para el país con el gobierno de Estados Unidos.

El nuevo canciller Velasco no es un embajador de carrera; inició en 2018 como el operador principal de Marcelo Ebrard, el actual secretario de Economía, estuvo a cargo de la política exterior y mantener al maestro controlando la economía.

No deja de ser un reconocimiento a MARCELO, ya que la primera percepción es que la presidenta acaba de fusionar ambas dependencias en un solo bloque.

El objetivo no es hacer diplomacia internacional, sino apuntalar las negociaciones comerciales con Washington.

En noticias locales, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputado por Matamoros, Dr. VÍCTOR MANUEL GARCÍA FUENTES, reconoció los avances en materia de salud presentados durante el Cuarto Informe de Gobierno del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, destacando una inversión histórica superior a los 4 mil 300 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura hospitalaria en Tamaulipas, permitiendo ampliar la cobertura de los servicios médicos a más de dos millones de tamaulipecos, particularmente a la población que no cuenta con seguridad social.

Se trabaja en la modernización del Centro Oncológico, la conclusión del Hospital General de Ciudad Madero, la sustitución del Hospital del ISSSTE en Tampico y la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz.

Con estas acciones se avanza para que más de 2.7 millones de tamaulipecas y tamaulipecos tengan acceso a diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y atención cercana.

¿Será el nuevo presidente municipal de Matamoros en 2027?

El distintivo Hecho en Tamaulipas, impulsado por la Secretaría de Economía, cuya titular en la Lic. NINFA CANTU DEANDAR, busca posicionar y dar reconocimiento a nivel local, nacional e internacional a los productos y servicios creados en nuestro estado. Una marca que representa calidad, identidad y el talento tamaulipeco para conquistar mercados.

Esta más que cantada su candidatura para dirigir los destinos de Nuevo Laredo.

Será una canasta muy alta que le deje la presidenta municipal de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS. El gobierno municipal tiene el liderato de obras de pavimentación, de metros cuadrados pavimentados de todos los municipios de estado, a lo cual CARMEN LILIA informa:

“Seguimos cumpliendo con hechos, llevando obras de calidad a cada rincón de Nuevo Laredo; estas pavimentaciones no solo mejoran la movilidad, también brindan mayor seguridad y dignifican la vida de nuestras familias”.

Mientras, en la ciudad capital, se presume la inversión más grande de la historia en bacheo. LALO GATTAS emplea gran parte de su raquítico presupuesto en el bache de la ciudad ya que se contempla que el 70% de las calles lo necesitan.

El Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad el Proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el Mes del Arte.

Mientras, en Reynosa el Gobierno Municipal de Reynosa, encabezado por el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, continúa con su programa permanente de mejora del alumbrado público en toda la ciudad, teniendo como objetivo mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando un alumbrado público eficiente y seguro en todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Sabía usted que en la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas impulsa la investigación, conservación y educación ambiental a través del Jardín Etnobiológico Anacahuita, un espacio dedicado al conocimiento y preservación de la biodiversidad.

Este proyecto fortalece la formación académica, promueve la conciencia ecológica y contribuye al cuidado del entorno mediante la vinculación con la comunidad.

Forma parte de la red nacional, de la riqueza biocultural de las 200 especies, es la Primera vez que la UAT se refleja un interés en la biodiversidad en la ciudad capital.

Habrá que visitarla en el próximo viaje que haga usted a Cd- Victoria.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

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