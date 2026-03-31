Toma protesta Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de las Mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 31 de 2026.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González tomó protesta al Consejo Consultivo Ciudadano, instalado por el Instituto de la Mujer en Tamaulipas, con el objetivo de promover políticas de igualdad y desarrollo integral, en el que asociaciones civiles brindarán su participación para fortalecer acciones institucionales.

En una ceremonia efectuada en el Salón de Convenciones del Centro Cultural Tamaulipas, Casas González dijo en su mensaje que la participación de las agrupaciones civiles toman destacada relevancia en la construcción de una sociedad más equilibrada, donde las oportunidades de estudio, de ingreso económico y demás actividades, sean de igualdad entre mujeres y hombres.

En ese sentido, subrayó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha demostrado con acciones y programas su interés por la igualdad y citó como ejemplo la existencia de 24 Centros Libre instalados en diversos municipios del estado, donde se cuenta con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, que respaldan y buscan facilitar la incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social del estado.

“Este consejo nace con una tarea muy clara, valoramos enormemente su participación y reiteramos el compromiso de cumplir las políticas establecidas por nuestro gobernador para la transformación del estado”, reiteró.

El Consejo Consultivo Ciudadano es presidido por Nayma Karyna Balquiarena Pérez y fungirá como un órgano de participación y asesoría para fortalecer las acciones institucionales oritentadas a la promoción de la igualdad de género y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Sus integrantes desempeñarán su cargo por un período de tres años, destacando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la promoción de acciones, y por un trabajo conjunto para ampliar la participación femenina en todas las áreas de la sociedad.

A este evento acudieron la Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca; Itzel Heredia Montemayor, del Colectivo 50+1; Cinthia Moreno Gil, de Moreno Gil & Ibarra Salas Abogados S.C.; Dunia Ramírez Méndez, de la Barra de Abogadas con Perspectiva de Género, A.C., Vanessa Mora Hernández, de la Red de Mujeres Trabajando por Tamaulipas A.C.; Irma Angélica López Nava, de Mujeres Jefas de Empresas Representación AMMJE del Sur de Tamaulipas y Beatríz Muñoz Rodríguez, de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. AMPRAC.