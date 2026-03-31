Supervisa Américo modernización del Centro Oncológico de Tamaulipas

-En fecha próxima entrará en funcionamiento acelerador lineal que reducirá tiempos de tratamiento y los efectos secundarios a pacientes de cáncer

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 31 de 2026.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, efectuó una visita de supervisión al Centro Oncológico de Tamaulipas en Ciudad Victoria, donde revisó los avances de la obra de remodelación y el equipamiento del área de radioterapia, que ya cuenta con el acelerador lineal.

Acompañado de la Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, el mandatario arribó la tarde de este martes a este centro hospitalario, donde fue recibido por el director, Francisco Alberto Velasco Canseco. Durante su recorrido, saludó a pacientes y dialogó con el personal, para posteriormente supervisar el área donde se encuentra el acelerador lineal.

El Director del Centro Oncológico brindó una amplia explicación sobre las obras de remodelación y equipamiento, que a la fecha registran un avance del 85% y que una vez concluidas beneficiarán a un millón 624 mil habitantes sin seguridad social en Tamaulipas.

La inversión en este acelerador lineal es de aproximadamente 135.13 millones de pesos, a lo que se suman 28 millones de pesos de inversión estatal para obra complementaria.

De acuerdo con la información proporcionada al gobernador, se prevé que este moderno equipo, entre en operación a mediados del año, una vez que se cumplan los requisitos correspondientes y se cuente con la licencia de operación.

Este es un equipo de alta tecnología para radioterapia, el cual es de mayor beneficio para las y los pacientes, al generar menos efectos secundarios y reducir los tiempos de tratamiento.

De manera paralela, se realizan trabajos en la obra complementaria de esta área anexa a radioterapia, que incluyen la construcción de consultorios e instalaciones sanitarias.