Realiza INJUVE Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 31 de 2026.- Con el objetivo de analizar la operatividad de su programa, revisar estados financieros, y asegurar acciones para jóvenes, fortaleciendo políticas públicas en favor de este sector de la población como lo ha instruido nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 2026.

El encuentro fue presidido por José Eduardo Leija López, en representación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, en compañía del director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, quien presentó la cuenta pública correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2025.

Al tomar la palabra, el titular de la Juventud, expresó, “este informe refleja el manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos, siempre enfocado en el bienestar y desarrollo de las juventudes tamaulipecas”.

“El INJUVE sesiona periódicamente para evaluar la eficacia de los programas, políticas y estrategias enfocadas en la población joven, incluyendo el seguimiento a la rendición de cuentas y la aprobación de acciones estratégicas a nivel estatal”, dijo.

Durante la sesión, se reafirmó el compromiso por parte del funcionario estatal y la dependencia a su cargo, en seguir trabajando con responsabilidad y transparencia en beneficio de las y los jóvenes.

En la Junta estuvieron presentes representantes de distintas dependencias del gobierno estatal como: Lujhon Guillermo Flores Gutiérrez, de la Secretaría de Salud; Lorena María González Casas, de la Secretaría de Finanzas; Karla Valeria Flores Castro, de la Secretaría de Bienestar Social; Sarah González Crespo, del Sistema DIF; Carlos Javier Lerma Acosta, del Instituto del Deporte; Lizeth Michel Gómez Zapata, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y Alfredo Ángel Torres Juárez, de la Comisaría del Instituto.