Impulsan eficiencia reproductiva del ganado caprino en Miquihuana

Miquihuana, Tamaulipas. – Marzo 31 de 2026.- Como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la productividad del sector caprino en el altiplano tamaulipeco, la Dirección de Extensionismo Pecuario y Forestal continúa con la implementación del programa de evaluación de sementales caprinos, enfocado en mejorar la eficiencia reproductiva de los hatos en la región.

En esta ocasión, personal técnico realizó un recorrido en el municipio de Miquihuana, donde se llevó a cabo la evaluación reproductiva de sementales pertenecientes a productores de diversas comunidades, entre ellas la colonia La Peña, el ejido Miquihuana y el poblado Altamira.

Durante estas actividades, se revisaron las condiciones físicas y reproductivas de los ejemplares, con el objetivo de identificar aquellos que cuentan con las características óptimas para contribuir al mejoramiento genético del ganado caprino.

El director de Extensionismo Pecuario y Forestal, Eduardo Maraboto Martínez, quien acudió en representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, destacó que este programa permite seleccionar sementales con alto potencial reproductivo, garantizando así mejores resultados durante la próxima temporada de reproducción.

Asimismo, Maraboto Martínez señaló que estas acciones que promueve el Gobierno del Estado forman parte del programa de asistencia técnica que se estará reforzando durante los meses de abril y mayo, periodo clave para la actividad reproductiva en la región.