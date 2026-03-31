Impulsa la UAT alianza estratégica con la Universidad de Nottingham

Ciudad Victoria, Tam.- 31 de marzo de 2026.- Fortaleciendo las estrategias de internacionalización y vinculación académica que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolida su presencia en el ámbito global mediante la formalización de un convenio con la Universidad de Nottingham, reconocida como una de las cien mejores instituciones de educación superior a nivel mundial.

Este convenio, que tendrá una vigencia de tres años, permitirá el intercambio académico, el uso compartido de laboratorios, la realización de proyectos conjuntos y una estrecha colaboración en investigación.

Las áreas clave de enfoque serán control, automatización, energías renovables, electromovilidad, telecomunicaciones y fotónica, beneficiando directamente a estudiantes, cuerpos académicos y docentes de ingeniería y posgrado.

Estas líneas estratégicas no solo responden a las tendencias globales en innovación y desarrollo tecnológico, sino que también permiten a la UAT integrarse a redes internacionales de investigación, fomentando la transferencia de conocimiento y la generación de soluciones a problemáticas actuales desde una perspectiva multidisciplinaria.

El acuerdo formalizado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el profesor Nigel Mongan, vicerrector asociado de Colaboración Internacional de la Universidad de Nottingham, es resultado de las actividades de movilidad académica realizadas a finales del 2025, con la participación de docentes y estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

En este marco, se destaca la gestión del Dr. Gerardo Romero Galván, coordinador de Investigación y Posgrado de la UAM Reynosa Rodhe, en coordinación con el Dr. Jim Green, subdirector de Asociaciones Estratégicas de la Universidad de Nottingham.

Por parte de la UAT, participa también el director de la Unidad Académica, Jaime Gerardo Malacara Navejar, así como de los profesores Pedro Zamora y Leopoldo Garza, adscritos al programa de Ingeniería en Electrónica, quienes han tenido la oportunidad de integrarse en diversas actividades de docencia, investigación y vinculación científica en la Universidad de Nottingham, con el acompañamiento y respaldo de los doctores Marco Rivera y Pat Wheeler, investigadores de la prestigiada institución británica.