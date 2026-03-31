Fortalece DIF Tamaulipas desarrollo y calidad de vida en Tula a través de Lazos del Bienestar

Tula, Tamaulipas.- Marzo 31 de 2026.- A través del programa Lazos del Bienestar, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, con el respaldo del Gobierno del Estado, continúa impulsando acciones que transforman entornos y elevan la calidad de vida de la población en el municipio de Tula.

Como parte de esta estrategia, que promueve la participación ciudadana mediante redes comunitarias y el trabajo colaborativo, se desarrollan obras enfocadas en fortalecer el bienestar social y generar espacios dignos para las familias.

Entre las acciones destacan la construcción del Parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del Centro Deportivo “El Divisadero”; la rehabilitación del Centro de Salud; así como la implementación de pasos peatonales y señalamiento en la carretera federal dentro de la zona urbana.

Estas obras contribuyen a fortalecer los espacios recreativos y deportivos, dignificando su uso, además de mejorar la atención en salud y la seguridad de quienes transitan por el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas benefician a un total de 19 mil 851 personas mediante infraestructura comunitaria que impacta de manera directa en su entorno y desarrollo.

De esta manera, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad, construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan y avanzando en la transformación del estado