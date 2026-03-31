Dialogando

Turistear por Tamaulipas

Por: Roberto Olvera Pérez

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya hace una atenta invitación a turistas nacionales y extranjeros para que visite nuestro estado durante la temporada de vacaciones de Semana Santa y Primavera 2026, ya sea por las Playas que se cuenta desde la Bagdad de Matamoros hasta la de Miramar en Ciudad Madero. O bien por los Pueblos Mágicos tanto de Tula como en Ciudad Mier.

El caso es que en las distintas regiones del estado se puede hacer turismo con seguridad, pues también se cuenta con ríos, reservas naturales y en la invitación también está la posibilidad de viajar hacia el vecino país del Norte, Estados Unidos y cruzar sí contratiempos por las carreteras y puentes internacionales de la entidad.

El mandatario destacó que Tamaulipas se encuentra listo para recibir a los visitantes con seguridad, calidez y diversas opciones turísticas, por lo que se ha puesto en marcha la “Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Atención Turística Semana Santa 2026”, que incluye el despliegue de 4,276 elementos de seguridad, salud y auxilio vial.

De tal manera que en esta temporada vacacional, se espera una gran afluencia, con una proyección de cerca de 2.9 millones de visitantes a los distintos destinos del estado.

Asimismo se han realizado recorridos de monitoreo para asegurar que las playas se encuentren en óptimas condiciones, limpias y seguras para las familias.

Américo Villarreal enfatizó que Tamaulipas es un estado amable y seguro, ideal para disfrutar de las vacaciones en familia.

Total que Tamaulipas lo tiene de todo y para todos y no se diga por el Altiplano Tamaulipeco, con ese olor que tiene a historia y naturaleza.

Si partimos desde Jaumave la tierra santa de las guacamayas, hasta Tula, la ruta del antiguo Cuarto Distrito tiene preparado un tesoro para los turistas en esta Semana Santa; el recorrido está lleno de joyas naturales y una gran riqueza cultural e histórica.

Jaumave es un paraíso que vale la pena visitar. De entrada usted puede llegar antes, despuesito del Retén Militar, a las originales y muy ricas gorditas de Don Pedro, aunque si sigue por la carretera encontrará algunos restaurantes especializados en este platillo, donde también se come riquísimo; o bien, ahí está también los mariscos “Los Migueles”, con un sabor que ya conquisto este municipio a estilo Sinaloa y está ubicado en la Carretera Federal México 101, kilómetro 112, a tan solo 50 metros antes de la primera Gasolinera en la cabecera municipal. Vaya y no se arrepentirá.

También está el río Guayalejo que cruza por este municipio, por lo que hay diversos balnearios a los que se pueden acudir y uno es ‘El Ojito’, muy cerca de la carretera nacional. Si viaja de Ciudad Victoria hacia allá, quedará a mano derecha, está debidamente señalizado, donde además hay albercas.

Otro de los sitios más visitados es La Hacienda “La Florida” es el único spa ecológico de Tamaulipas concurrido por amantes de la naturaleza, observadores de aves, excursionistas, y practicantes de los deportes extremos. Además de ofrecer servicios de alimentación y hospedaje que representan una opción para disfrutar también en familia. Visítelo y no se arrepentirá, se lo aseguro.

Magia y diversión en Tula para disfrutar. Se considera como la primer ciudad colonial de nuestro estado, fundada el 22 de julio de 1617 por el fraile franciscano Juan Bautista de Mollinedo, debido a esto se considera la ciudad más antigua de Tamaulipas y ahí nació precisamente doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, esposa del General Porfirio Díaz Mori, quien fue presidente de México, por lo que vivió una época dorada justamente en el porfiriato.

En 2011, Tula recibió el título de Pueblo Mágico, con lo que recibió inversiones que hoy en día hacen de este municipio un sitio imperdible para no dejarlo de visitar en estas vacaciones. Ahí está la cuera tamaulipeca, traje típico y distintivo de nuestro estado en todo el mundo, nació justamente aquí y si de degustar un rico platillo, pues ahí tiene la especialidad de la casa son las enchiladas tultecas, un antojito exquisito y económico.

Ahora si usted quiere recorrer sus calles, pues puede visitar el Arroyo Loco que cuenta con bares y restaurantes, además de visitar su Plaza Principal mientras degusta una tradicional nieve de garambullo o de chocha, además de visitar la Iglesia de San Antonio de Padua y por las noches se realizan callejoneadas y en el día se puede visitar la zona arqueológica de Tammapul entre otros bonitos lugares.

Miquihuana le ofrece un atractivo paisaje donde se puede practicar el excursionismo, campismo, bicicleta de montaña, así como cabalgata por senderos. Cuenta con cabañas para descansar y meditar.

Bustamante es un municipio muy enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, pues también tiene historia y cuenta con atractivos turísticos. Así como Palmillas, donde podrá visitar la primera iglesia construida en nuestro estado, Nuestra Señora de las Nieves. Así que visítalos, conoce más de sus tradiciones y costumbres. Muy pintorescos por cierto estos municipios de la región semiárida, así que las y los alcaldes de estos municipios hacen una atenta invitación a todos los turistas y paseantes a que visiten su municipio que también tienen lo suyo para vacacionar.

NOTAS CORTAS

1.- En plena Semana Santa. Los amigos de siempre y con una tacita de café en mano, aseguran que los ataques en Tula son orquestados por alguien muy cercano al cabildo y que tiene voz y voto. Y como Judas, también saluda y da beso.

2.- Una de sociales:

El que esta de manteles largos este día martes 31 de marzo, es el buen amigo, Lic. Luis Enrique García Portales, por lo que desde temprana hora viene recibiendo múltiples felicitaciones de familiares y amigos que son los portadores de los mejores deseos, así como de lindos presentes, contribuyendo a su felicidad; no sin antes entonarle las clásicas “Mañanitas”. Enhorabuena mi Lic. y que vengan muchos años más de vida para que los disfrutes a lado de los tuyos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.