Anuncia Defensoría Pública cambio de domicilio en Ciudad Victoria

– Reanudará atención el 6 de abril en la nueva sede

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 31 de 2026.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas informa a la ciudadanía sobre el cambio de domicilio de sus oficinas en Ciudad Victoria, con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar los servicios jurídicos que se brindan a la población.

La directora general del Instituto, Roxana Guerrero Galván, dio a conocer que el último día de atención en la ubicación actual, situada en 16 y 18 Berriozábal, edificio DIF Municipal, será el próximo 31 de marzo de 2026.

Asimismo, informó que las actividades se reanudarán el 6 de abril de 2026 en la nueva sede, ubicada en calle 15 Matamoros, esquina Oriente número 301, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Este cambio responde al compromiso institucional de ofrecer espacios más adecuados y accesibles para la atención de las y los usuarios.

En este sentido, Guerrero Galván destacó que, siguiendo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se refrenda el compromiso con las y los tamaulipecos de brindar una atención jurídica especializada, fortaleciendo la cercanía de las instituciones y garantizando un servicio personalizado que responda a las necesidades de la ciudadanía.

El Instituto de Defensoría Pública reitera su vocación de servicio y su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para todas y todos, mediante una atención profesional, digna y oportuna.