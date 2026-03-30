Tendrá el futbol tamaulipeco presencia en la Olimpiada Nacional 2026 

Saltillo, Coahuila.- Marzo 30 de 2026.-La Selección de Futbol Tamaulipas Sub-15 varonil aseguró su lugar en la Olimpiada Nacional 2026, tras una destacada participación en la etapa regional que se realizó en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo a lo informado por el director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, el representativo tamaulipeco firmó un paso sólido en la competencia, imponiéndose con claridad en sus compromisos ante Zacatecas por marcador de 6-1 y frente a Nuevo León por 4-1.

El duelo más exigente llegó ante San Luis, donde Tamaulipas logró una victoria de 3-2 en un encuentro cerrado y de alta intensidad. En ese partido, Iker Ramírez destacó con un doblete, mientras que Yosimar Meraz marcó el gol que definió el triunfo.

El equipo es dirigido por el estratega reynosense Luis Rodríguez Infante, acompañado por su auxiliar Miguel Mendoza.

Asimismo, Virués Lozano, indicó que la Selección Tamaulipas Sub-14 varonil así como la femenil, esperan resultados de otras regiones para su posible clasificación como uno de los mejores segundos lugares.

Este resultado forma parte del impulso al deporte en la entidad a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo el desarrollo y la proyección del talento juvenil.

Tamaulipas se declara listo para encarar la Olimpiada Nacional que se celebrará en Puebla, donde buscará mantenerse como uno de los equipos protagonistas.