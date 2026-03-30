Reúne TAMUX a familias y estudiantes en experiencia de avistamiento de aves

– Fortalece el Gobierno de Tamaulipas, a través del TAMUX y en coordinación con la comunidad académica, la educación ambiental y la participación social, al acercar a la ciudadanía al conocimiento y cuidado de la biodiversidad urbana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 30 de 2026.- Con la participación de familias, estudiantes y amantes de la naturaleza, el Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX llevó a cabo este fin de semana la actividad “Pajareada en el TAMUX”, una jornada de observación de aves realizada en colaboración con la Tropa Pajarera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La actividad inició desde temprana hora con un recorrido por los alrededores del museo, donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de identificar distintas especies de aves que habitan en la zona, además de conocer sus características, hábitos y la importancia de su conservación dentro de los ecosistemas urbanos.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este tipo de actividades forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer la educación ambiental y acercar a la ciudadanía al conocimiento de la biodiversidad.

Señaló que, bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se promueven espacios que permiten a la población convivir con la naturaleza y reconocer la riqueza natural que existe en Tamaulipas, fomentando así una mayor conciencia sobre la importancia de su cuidado y preservación.

Durante el recorrido, integrantes de la Tropa Pajarera UAT compartieron con los participantes información sobre diversas especies que pueden observarse en la región, así como recomendaciones para la práctica responsable de la observación de aves.

Posteriormente, en las instalaciones del museo, se inauguró la exposición fotográfica “Aves del Río San Marcos”, integrada por imágenes del colectivoAmigos de las Aves, la cual muestra parte de la diversidad de especies que habitan en este importante ecosistema de Ciudad Victoria.

Rocha Orozco señaló que con estas actividades, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar acciones de educación ambiental y promover el conocimiento de la biodiversidad del estado, fortaleciendo la participación de la sociedad en la conservación del patrimonio natural.