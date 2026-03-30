Impulsan reinserción social con artesanías de PPLs en la Fiesta de Abril Tampico 2026

-Estas actividades son una herramienta clave en los procesos de reinserción social

Tampico, Tamaulipas.– Marzo 30 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la reinserción social, Personas Privadas de la Libertad (PPL) del CEDES Altamira participan en una expo-venta de artesanías dentro de la Fiesta de Abril Tampico 2026, uno de los eventos más concurridos del sur del estado.

La muestra se encuentra instalada en el Recinto Ferial de Tampico, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 13 de abril, en un horario de 18:00 a 00:00 horas.

En el espacio, las y los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos elaborados a mano con materiales como madera, palma y cuero, reflejo del trabajo y aprendizaje adquirido por las PPLs durante su proceso de capacitación.

Este proyecto fue gestionado ante el gobierno municipal con el objetivo de aprovechar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, brindando una plataforma real de comercialización para las piezas artesanales.

Además de impulsar la economía de quienes participan, la iniciativa busca fomentar su desarrollo personal y laboral, al permitirles adquirir habilidades productivas que faciliten su integración a la sociedad una vez concluido su proceso.

Los ingresos generados por la venta de estas artesanías representan una fuente legítima de recursos que impacta directamente en el bienestar de las PPLs y sus familias, consolidando este tipo de actividades como una herramienta clave en los procesos de reinserción social.