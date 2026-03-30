Impulsa Copa Tamaulipas 2026 economía y turismo con torneos de pesca deportiva

-Genera derrama económica, fortalece la convivencia social y posiciona a Tamaulipas como destino competitivo a nivel nacional mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno

Camargo, Tamaulipas.- Con beneficios directos para la economía local y espacios de sana convivencia, el Gobierno de Tamaulipas consolidó el impulso al ecoturismo con la realización de la Copa Tamaulipas 2026 en la presa Marte R. Gómez, donde pescadores de distintas regiones del país se dieron cita los días 28 y 29 de marzo.

El evento combinó deporte, naturaleza y desarrollo regional, al reunir a participantes en las categorías de embarcación, kayak y pesca de orilla, generando movimiento económico y fortaleciendo la actividad turística en la zona.

Esta estrategia responde a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a aprovechar de manera responsable los recursos naturales para impulsar el crecimiento económico con sentido social, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

La competencia fue impulsada por la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, encabezada por el vocal ejecutivo Luis Eduardo García Reyes, quien destacó que estos encuentros se han posicionado como una plataforma para atraer visitantes, fomentar la integración familiar y proyectar al estado como referente en pesca deportiva.

De igual forma, se contó con el respaldo del Gobierno Municipal de Camargo, encabezado por Ernestina Perales Ortiz, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para detonar oportunidades en la región.

Durante la jornada, se reconoció el talento y desempeño de las y los participantes con los siguientes resultados:

Categoría Embarcación:

1er lugar: Emilio González y Rolando Espronceda; Kayak Pro Avanzado: 1er lugar: Sergio Herrera Garza; Kayak Pro: 1er lugar: Antonio Alaniz; Kayak Rookie: 1er lugar: RobertoHuerta; Categoría Infantil:1er lugar: Samanta Ortiz Bustos;Golón (Embarcación – sábado):1er lugar: Sergio Herrera Garza; yGolón (Embarcación – domingo):1er lugar: Starnes Zúñiga

Además, José Damián Martínez Rodríguez, originario de Valadeces, obtuvo una cuatrimoto como parte de la dinámica del torneo.

La Copa Tamaulipas 2026 confirma que el deporte en entornos naturales no solo promueve estilos de vida saludables, también abre oportunidades económicas y fortalece el tejido social, posicionando a municipios como Camargo como destinos competitivos a nivel nacional.