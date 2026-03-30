Fortalecen atención a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Marzo 30 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social participó en la jornada de capacitación denominada “Guía de Atención a la Salud para Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad”, desarrollada en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de reforzar las capacidades del personal que atiende a este sector de la población.

Esta actividad, impulsada por el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), promueve una atención integral basada en el interés superior de la niñez, el trato digno y el enfoque de derechos humanos, además de fortalecer la implementación de herramientas y rutas de protección.

Siguiendo las instrucciones y con el respaldo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se contó con la participación de Federico Emilio Manautou Rodríguez, titular de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, quien acudió en su representación para dar seguimiento a estas acciones prioritarias.

Indicó que con estas iniciativas, la Secretaría del Trabajo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, contribuyendo a la construcción de entornos seguros y dignos para quienes se encuentran en situación de movilidad.

Por último, dijo que estas acciones forman parte del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.