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Destaca Guardia Estatal de Tamaulipas a nivel nacional en obtención del CUP

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-Se coloca entre los primeros cinco lugares en el país

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 30 de 2026.Con un 98.4% de obtención del Certificado Único Policial (CUP), la Guardia Estatal de Tamaulipas destaca entre las corporaciones con un mayor índice de elementos certificados en el país, colocándose entre los primeros cinco lugares a nivel nacional.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que esta cifra corresponde al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de contar con una policía profesional que cumpla con la licencia oficial colectiva que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

En este sentido, el secretario señaló que esta certificación garantiza que el personal cuenta con su formación inicial a cargo de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), las evaluaciones de control de confianza, conocimientos en Medicina Táctica Policial y en materia de Derechos Humanos.

“La estrategia combina una presencia constante con acciones preventivas tanto en lo rural como en el área urbana, policías capacitados que garanticen una atención profesional y respetuosa para la población”, enfatizó.

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