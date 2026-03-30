Aseguran más de 2 millones de litros de “huachicoil” en rancho de Reynosa

Ciudad Victoria .– En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Tamaulipas y la Guardia Nacional aseguraron más de 2 millones de litros de combustible de procedencia ilícita, así como diversos vehículos de carga y un predio de gran extensión que eran usados para el tráfico ilegal de hidrocarburo conocido como “huachicol”.

El domingo, mediante un comunicado la delegación dijo que las acciones se realizaron tras una orden de cateo otorgada por un Juez de Control Federal.

La investigación se derivó de una denuncia anónima, la cual fue procesada inicialmente por elementos de la Guardia Nacional mediante un Informe Policial Homologado (IPH) remitido a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el operativo se realizó en el Rancho San Cristóbal, un predio de gran extensión ubicado en la intersección de la carretera a Monterrey y el Libramiento Reynosa Sur, aproximadamente a 30 minutos al poniente de Reynosa.

En el lugar, las autoridades contabilizaron un total de 2 millones 189 mil litros de hidrocarburo.

Además del combustible, se incautó el siguiente equipo especializado:

* 49 tanques tipo Frac Tank.

* 19 autotanques (uno de ellos de fabricación artesanal).

* 6 tractocamiones y una caja seca.

* Maquinaria diversa, incluyendo una motobomba, un montacargas y varios tanques metálicos y cilíndricos.

Tanto el inmueble como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.

Este golpe al mercado ilícito de combustible representa el aseguramiento más importante en lo que va del 2026.

Cabe destacar que durante el 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó operativos en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, municipios identificados como puntos críticos para el tráfico de hidrocarburos que ingresan a México bajo el falso registro de residuos o derivados de aceite.