Suma Tamaulipas esfuerzos con Federación y municipios para sanear litoral

-Consolidan los tres niveles de gobierno un trabajo conjunto a través de acciones en territorio que protegen la biodiversidad, respaldan a las comunidades costeras y buscan tener playas limpias y seguras para las familias

La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas.- Marzo 29 de 2026.- Con el objetivo de cuidar la salud ambiental del litoral y brindar tranquilidad a las familias que visitan las costas, el Gobierno de Tamaulipas intensificó este domingo los trabajos de monitoreo y retiro de residuos de hidrocarburo en la playa del poblado La Pesca y Tepehuajes del municipio de Soto la Marina.

En cumplimiento a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, encabezó un recorrido de supervisión para fortalecer las acciones en la zona, priorizando la protección del entorno y el bienestar de las comunidades que dependen del turismo.

Las labores se realizan de manera coordinada con brigadas de Empleo Temporal de la SEDUMA, integradas por habitantes de La Pesca capacitados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el manejo de residuos de hidrocarburo. A estas acciones se suman personal de la Secretaría de Bienestar y elementos de la Secretaría de Marina, quienes llevaron a cabo un barrido manual, para retirar el material detectado.

Durante la jornada, Becker Hernández explicó que estas acciones forman parte de un despliegue más amplio que abarca distintos puntos del litoral tamaulipeco.

“Estuvimos en Madero, Altamira; el viernes trabajamos en Rancho Nuevo y Tepehuajes, y actualmente se mantiene presencia en Soto la Marina y Barra del Tordo. Venimos a apoyar a la Federación y a los municipios, a no dejarlos solos, y a fortalecer la coordinación en favor del medio ambiente y de las comunidades”, expresó.

El secretario detalló que los residuos encontrados presentan, en su mayoría, un estado intemperizado, lo que facilita su recolección al encontrarse solidificados y dispersos, “sí hay presencia de material, pero en pequeñas cantidades. Los vientos han influido en su llegada reciente, ya que días previos se observaba menor acumulación”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que este fenómeno no es exclusivo de Tamaulipas, ya que se ha registrado en distintas regiones del Golfo de México, por lo que en la entidad se está actuando con oportunidad y coordinación para contener sus efectos.

“Estamos aquí para ayudar, para fortalecer las acciones y asegurar que durante Semana Santa las familias puedan disfrutar de nuestras playas, al tiempo que protegemos la biodiversidad”, afirmó.

En esta zona operan cerca de 50 personas, además de las brigadas desplegadas en otros puntos del litoral, lo que refleja un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno y municipios que se han sumado de manera solidaria.

Finalmente, el funcionario indicó que será la Secretaría de Marina, la instancia encargada de emitir los pronósticos correspondientes, mientras continúan las labores preventivas y de limpieza para garantizar playas en mejores condiciones para visitantes y habitantes.