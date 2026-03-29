Participó el pesqueño Liam Pérez Castillo en carrera atlética con causa en Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, el joven Liam Mattheus Pérez Castillo, originario del Poblado La Pesca, destacó por su participación en la Primera Carrera Atlética “Tierra de Campeones”, celebrada en el municipio de Altamira.

El evento que se llevó a cabo este domingo 29 de marzo, tuvo como objetivo principal apoyar a la Escuela de Deporte Adaptado “Guerreros por la Vida”, promoviendo la inclusión y el desarrollo deportivo de personas con discapacidad.

La competencia contempló distancias de 2.5 y 5 kilómetros, siendo Liam participante en la categoría de 2.5 kilómetros de deporte adaptado.

Con disciplina y determinación, el joven atleta completó el recorrido, poniendo en alto el nombre de su comunidad y demostrando que el deporte es una herramienta de integración y superación personal.

Liam es hijo de la Mtra. Jessica Castillo, Directora de la Escuela Primaria “Marte R. Gómez” del Poblado La Pesca, y del Ing. Cristian Cepeda, quienes han sido un pilar fundamental en su formación, impulsándolo a participar en este tipo de actividades que fortalecen valores como la perseverancia, el esfuerzo y la inclusión.

Eventos como la Carrera “Tierra de Campeones” reafirman la importancia de fomentar el deporte adaptado y de abrir espacios donde todos los atletas puedan demostrar su talento y capacidad, sin distinción.