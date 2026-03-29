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Estudiantes de la UAT fortalecen su formación en la SCJN y la Cámara de Diputados

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Ciudad de México.- 29 de marzo de 2026.- Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizaron una estancia académica en la Ciudad de México para visitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámara de Diputados.

Esta actividad, impulsada por la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, busca estrechar la vinculación de la casa de estudios con las instituciones federales y enriquecer la formación profesional del alumnado.

Acompañados por el director de la Facultad, René Adrián Salinas Salinas, los universitarios visitaron la Cámara de Diputados, donde asistieron a una sesión del pleno, y realizaron un recorrido por el Museo Legislativo y el majestuoso Palacio de San Lázaro.

En este marco, el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal recibió personalmente a los estudiantes y les compartió una explicación sobre la relevancia del trabajo legislativo en la vida pública del país.

A su vez, a nombre de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna brindó a los estudiantes un mensaje de bienvenida resaltando la importancia de que los universitarios conozcan este recinto.

En otra parte de su estancia, los estudiantes visitaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que les permitió presenciar una sesión del pleno, en la que el presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar Ortiz, hizo una pausa para brindar un emotivo mensaje a los universitarios, quienes, además, pudieron realizar un recorrido por los espacios históricos.

Como parte de esta visita, los estudiantes de la UAT fueron atendidos de manera personal por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien compartió reflexiones sobre la función de la Suprema Corte y les obsequió diversos libros que enriquecerán su formación en el estudio del derecho y la cultura jurídica.

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