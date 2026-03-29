Destacan en “Diálogos con Américo” resultados presentados en el Cuarto Informe de Gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 29 de 2026.- En una emisión especial del programa “Diálogos con Américo”, las Secretarias de Bienestar Social y Economía y los Secretarios de Seguridad Pública y Finanzas realizaron un análisis detallado del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el que destacaron los logros y avances que han permitido consolidar la transformación de Tamaulipas.

Durante la emisión de este domingo a través de Radio Tamaulipas Multicast, las y los funcionarios estatales destacaron la reducción histórica de la pobreza extrema, la fortaleza de la economía estatal, el liderazgo nacional en comercio terrestre y ferroviario, los apoyos sin precedentes a las MiPymes, la reducción de los índices delictivos, el trabajo diario para fortalecer la seguridad pública y el manejo responsable de los recursos que han permitido la reducción de la deuda del estado y el otorgamiento de las mejores calificaciones crediticias y financieras.

En el programa conducido por Héctor Cabrera, la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, mencionó que la estrategia del gobernador Américo Villarreal, el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de los programas federales, así como la entrega de 4.5 millones de apoyos alimentarios por parte del estado, permitió una reducción histórica de la pobreza extrema de 2.6 a 1.5%.

También puntualizó el crecimiento de los comedores comunitarios, la inversión en infraestructura social, los programas de Empleo Temporal y la atención focalizada directamente a la población con mayores carencias y rezagos.

En el tema de la economía, la Secretaria Ninfa Cantú Deándar afirmó que gracias a la visión del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas ha consolidado su liderazgo nacional en intercambio comercial terrestre y ferroviario, y mencionó que el avance del Producto Interno Bruto fue de 2.4%, destacando también la generación de 236 mil empleos, tan solo en el sector industrial.

La titular de Economía mencionó el financiamiento por más de 2 mil mdp a través del Fondo Tamaulipas, y los logros del programa Transforma Tu Negocio en 18 municipios, y además se refirió a los planes de expansión del Puente Nuevo Laredo 3, que se ampliará de 8 a 18 carriles, y las nuevas inversiones que llegarán al Polo de Desarrollo del Bienestar en Altamira.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, afirmó que se acabó el estigma del Tamaulipas inseguro y expuso los resultados de la estrategia que, de manera coordinada e interinstitucional, permitieron reducir los homicidios en un 45%, mientras que el secuestro bajó 56%; además, dijo, se registraron descensos significativos en robos y aumentó casi cuatro veces el aseguramiento de armas, drogas y vehículos robados.

También destacó el funcionamiento de las 25 Estaciones Seguras, a las cuales se sumarán 15 más en la región fronteriza, y reconoció el fortalecimiento de la capacidad operativa con personal de la Guardia Estatal debidamente certificado y la formación de nuevos elementos en la Universidad de Seguridad y Justicia.

Por último, el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez, mencionó que gracias al manejo honesto y eficiente de los recursos, Tamaulipas cuenta con finanzas sólidas, además de que, gracias a la renegociación de la deuda, se liberaron 1,750 mdp que, por indicaciones del gobernador, se destinan a los programas de salud, a más obras públicas, seguridad pública, programas sociales y se garantizan los programas de educación.

El titular de Finanzas aseguró que, como lo expresó el gobernador Américo Villarreal, “Tamaulipas está bien y va a estar mejor”, lo cual ha sido reconocido por cuatro instituciones financieras, que han otorgado las mejores calificaciones crediticias, lo que se traduce en mayor confianza de las y los inversionistas.