Alerta Secretaría de Finanzas sobre páginas falsas que ofrecen “gestorías” y estafan a la ciudadanía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 28 de 2026.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas informa a la ciudadanía que se ha detectado la operación de páginas falsas en redes sociales que ofrecen “gestionar” trámites relacionados con derechos vehiculares y/o la regularización de vehículos de procedencia extranjera, con el propósito de estafar a las personas usuarias.

De acuerdo con los reportes recibidos, estas páginas contactan a la población y solicitan pagos en tiendas de conveniencia como Oxxo, Soriana o 7-Eleven, prometiendo la realización de trámites; sin embargo, tras recibir el pago, no se concreta ningún procedimiento, generando un perjuicio económico a las víctimas. Una de las páginas identificadas utiliza el nombre “Gestoría Vehicular Tamaulipas”; no obstante, se advierte que podrían existir otras con nombres similares.

La Secretaría de Finanzas subraya que no realiza trámites a través de intermediarios o “gestores” en redes sociales, ni solicita depósitos o pagos a cuentas personales, ni a través de páginas no oficiales.

Por lo anterior, se exhorta a la población a: Realizar trámites y pagos únicamente mediante los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas o de manera presencial en su Oficina Fiscal correspondiente; No compartir información personal (CURP, RFC, identificación, números de cuenta, teléfonos, etc.) con páginas o perfiles no verificados.

También se pide desconfiar de ofertas que prometan “agilizar”, “evitar filas” o “regularizar” mediante depósitos sin comprobantes oficiales; Reportar páginas sospechosas ante la plataforma digital correspondiente y, en caso de haber sido víctima, presentar la denuncia ante la autoridad competente, conservando evidencia de conversaciones, capturas de pantalla y comprobantes de pago.

La Secretaría de Finanzas reitera su compromiso con la atención y protección de las y los contribuyentes, y continuará reforzando acciones de prevención para evitar que la ciudadanía sea víctima de fraude.