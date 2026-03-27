POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sheinbaum, una reforma de fondos, no de fondo.

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que está sobre la mesa de discusión, se propone reducir en un 25 por ciento el gasto electoral, esto contempla recortes al presupuesto del INE por alrededor de 3.7 mil millones de pesos, además de otro que aplicaría a los seis partidos políticos nacionales y que tentativamente sería de 1.9 mil millones de pesos.

Ahora en 2026, los seis partidos políticos nacionales tienen un presupuesto de 7 mil 737 millones 252 mil pesos. La propuesta asegura lograr ahorros por más de 5 mil 500 millones de pesos: en el INE, serían 3 mil 725 millones de pesos; por su parte en los partidos políticos, la reducción sería por más de 1 mil 900 millones de pesos.

También propone la presidenta Sheinbaum, la reducción de regidores y síndicos en las estructuras municipales, con el mismo propósito, menos gastos salariales para orientarlos al gasto social, una consecuencia lógica, pero que tampoco marca una ruta de fondo, aunque en ambos casos se trata de la reducción o recortes financieros.

En el INE esta política de ahorro será destinada a la desaparición de privilegios que impactan al erario nacional y directamente al PREP. Por lo que se refiere a los partidos, Morena recibiría 675 millones de pesos menos; y al PAN le recortarían 335 millones de pesos.

Como usted sabe, la reforma de la presidenta Sheinbaum no fue aprobada, ante esta postura de los opositores, el reto es que esos tres institutos políticos acepten no sólo someterse al escrutinio del pueblo en el tema de las curules plurinominales –que se asignaría por voto popular y no por lista cupular–, sino también que también dejen de recibir casi 2 mil millones de pesos en prerrogativas. Tan sólo en 2026, los seis partidos políticos nacionales tienen un presupuesto de 7 mil 737 millones 252 mil pesos.

Nada fácil dejar atrás el sistema de privilegios que ha regido en los últimos años, sin embargo, los asesores ya trabajan en otros caminos donde no tiene intervención el voto de los señores legisladores, y que es en las leyes secundarias. Veremos y comentaremos el desenlace final de este tema.

CONFIRMA AMÉRICO MÁS APOYO PARA LAS MUJERES. – Sobresale del texto del IV Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, su firmeza en proporcionar certeza y continuidad a la entrega de apoyos a mujeres emprendedoras; se trata de trabajadoras que operan con recursos del Fondo Tamaulipas y Programas de Bienestar, con una inversión significativa para la generación de empleos y dinamización con la economía en beneficio de los hogares tamaulipecos.

Cuando el mandatario habló de un Tamaulipas más justo y equitativo se refirió directamente a las mujeres, que, a través de sus negocios o empleos y emprendimientos locales, sostienen buena parte del tejido social del Estado.

También se refirió, a la responsabilidad de proporcionar, la atención de seguridad, frente a la violencia que sufren algunas mujeres tamaulipecas. Asimismo, ratificó el compromiso con la eliminación de la violencia contra ellas, alineando las acciones estatales, con las políticas nacionales e internacionales de equidad de género.

Son valiosas las reflexiones expresadas por el mandatario en su IV Informe de Gobierno, por ejemplo cuando subrayó, que esas acciones de equidad, buscan garantizar una vida libre de violencia, y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres de los 43 municipios de Tamaulipas.

Américo Villarreal también compartió reflexiones del DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, donde se confirma que la familia y la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad están en el centro de la narrativa humanística de esta administración. Se refirió a centros de atención, redes de apoyo y mecanismos contra la violencia como un intento de pasar del discurso de acompañamiento, a actos concretos para niños y adolescentes y madres de familia.

Incluyó en su discurso, buena parte de las políticas de apoyo, y reconoció que cuando una mujer avanza, avanza su familia, avanza todo y avanza Tamaulipas.

EN LA UAT INVESTIGACIÓN CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, en un acto que ratifica su compromiso con la innovación científica, y el fortalecimiento de la formación profesional, realizó la entrega de equipo tecnológico, y especializado de última generación, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

Entre el equipamiento entregado, resaltan microscopios especializados, una centrífuga de precisión, termos criogénicos para conservación a bajas temperaturas y un analizador espermático, todas ellas herramientas fundamentales para llevar a cabo procesos de evaluación, procesamiento, refrigeración, criopreservación y almacenamiento de material genético.

El equipamiento será instalado en el Hospital Veterinario de Grandes Especies, al servicio de docentes, estudiantes e investigadores, mejorando tanto la formación académica como el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y vinculación con el sector productivo.

De manera complementaria, el rector hizo entrega de equipo tecnológico que incluye 13 cámaras tipo Policom para videoconferencia, 15 equipos de cómputo de escritorio, así como pantallas que permitirán modernizar los procesos de enseñanza mediante entornos digitales interactivos.

DIF Y MUNICIPIO LLEVAN ALIMENTOS NUTRITIVOS A 800 FAMILIAS.- En ese marco, la señora Lucy de Gattás reiteró el agradecimiento al DIF Tamaulipas y al Gobierno Federal, por coordinar estos apoyos que reciben adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y niños menores de 2 años.

Se trata de la entrega de más de 800 apoyos nutricionales en beneficio de habitantes de los ejidos La Presa, La Misión y Libertad, distribuyó este día el Sistema DIF, en coordinación con el gobierno municipal, como parte del programa Voluntad de Ayudar a las Familias.

Fue oportunidad para que la señora Lucy de Gattás reiteró el agradecimiento al DIF Tamaulipas y al Gobierno Federal, por coordinar estos apoyos que reciben adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y niños menores de 2 años.

“Este evento refleja lo más valioso que tenemos como sociedad: la solidaridad y el compromiso humano con quienes más lo necesitan” dijo la señora Lucy ante los grupos beneficiados con estas aportaciones, y en presencia de su esposo el alcalde de Victoria Lalo Gattás.