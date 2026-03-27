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Participaron alumnos del COBAT 16 en el Concurso Estatal de Cultura y Arte 2026 en Reynosa

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Alumnos del COBAT 16, participaron en el Concurso de Cultura y Arte 2026 del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, celebrado en la Ciudad de Reynosa del 24 al 27 del presente mes de marzo.

La delegación representativa del Plantel Soto la Marina, participó en la disciplinas de huapango, canto y declamación, según información que dio a conocer la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, en su calidad de directora, quien encabezó a los jóvenes estudiantes en su viaje a esa fronteriza ciudad.

Reconoce la Directora del COBAT 16 el éxito del Concurso Estatal bajo el liderazgo del Director General, CP Víctor Manuel González Salum, ya que este tipo de actividades permite fortalecer la formación integral de los estudiantes que cursan su educación media superior en los distintos planteles que existen a lo largo y ancho de Tamaulipas.

Destacó asimismo la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que este concurso no solo promueve el arte y la cultura a través de distintas disciplinas como lo son la declamación, oratoria, canto y huapango, sino que permiten formar el carácter y la disciplina entre la juventud estudiosa de los planteles del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas.

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