Impulsa la UAT investigación veterinaria con tecnología de vanguardia

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de marzo de 2026.- En el marco de su compromiso con la innovación científica y el fortalecimiento de la formación profesional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó la entrega de equipo tecnológico y especializado de última generación a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

El eje central de esta entrega lo constituye un conjunto de tecnología de laboratorio destinado a la reproducción animal, y que, en primera instancia, permitirá a la institución avanzar hacia la creación de un banco de semen equino con estándares científicos de alto nivel.

Entre el equipamiento destacan microscopios especializados, una centrífuga de precisión, termos criogénicos para conservación a bajas temperaturas y un analizador espermático, herramientas fundamentales para llevar a cabo procesos de evaluación, procesamiento, refrigeración, criopreservación y almacenamiento de material genético.

El equipamiento será instalado en el Hospital Veterinario de Grandes Especies, al servicio de docentes, estudiantes e investigadores, mejorando tanto la formación académica como el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y vinculación con el sector productivo.

La consolidación de dicho banco se encuentra orientada a la preservación y mejora genética de especies con alto valor productivo. La iniciativa contempla que los estudiantes participen activamente en procesos como la colecta, evaluación y manejo del semen, así como en técnicas de inseminación y preservación genética que impacten positivamente en el inventario ganadero.

Asimismo, se destacó que esta iniciativa se mantiene vinculada con el Gobierno del Estado y productores del sector, lo que permitirá ofrecer servicios accesibles y de alto nivel, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas productivas y al impulso de la calidad genética en especies de valor pecuario.

De manera complementaria, el rector hizo entrega de equipo tecnológico que incluye 13 cámaras tipo Policom para videoconferencia, 15 equipos de cómputo de escritorio, así como pantallas que permitirán modernizar los procesos de enseñanza mediante entornos digitales interactivos